Uccide la zia ad Aci Castello vicino Catania per l'eredità offrendole cibo che non poteva mangiare: arrestata

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Una donna di 58 anni è stata arrestata ad Aci Castello, in provincia di Catania, con l’accusa di aver provocato la morte della zia attraverso l’ingestione di cibo vietato a causa delle sue condizioni di salute. Maria Basso, poco dopo aver compiuto 80 anni, sarebbe stata manipolata dalla pronipote, avvicinatasi a lei solo in tempi recenti poiché mirava alla sua eredità, secondo gli inquirenti. Basso era stata trasferita all’improvviso, privata degli effetti personali e dei farmaci salvavita, dopo essere stata indotta dalla 58enne a firmare una procura e un testamento dove la pronipote figurava come unica erede. A quel punto sarebbe scattato l’atto finale, con la morte dell’80enne provocata offrendole cibi solidi, che le avrebbero indotto una crisi respiratoria fatale.

[iol_toc tag=”h2″/

Il piano attuato dalla festa di compleanno

La Procura di Catania ha ricostruito quello che sembrerebbe essere un piano congegnato nei minimi particolari dalla 58enne arrestata, al fine di impossessarsi dell’eredità di Maria Basso, deceduta il 16 dicembre 2022.

La vicenda ha inizio il 4 settembre 2022, il giorno della festa di compleanno per gli 80 anni della donna ad Asiago. All’evento non era passata inosservata la presenza, da non invitati, della pronipote e del suo compagno.

Il giorno di quella festa, organizzata dall’amica di Maria Basso e procuratrice designata da molto tempo prima, la pronipote si era mostrata morbosamente affettuosa, in modo molto sospetto considerando i rapporti quasi nulli fra le due prima di quella circostanza.

La zia trasferita dalla pronipote ad Aci Castello, Catania

In un paio di mesi l’indagata sarebbe riuscita a sfruttare la vulnerabilità della vittima, dimostrando un forte interesse per il suo patrimonio come testimoniato in Procura da direttore e funzionari della banca presso cui l’anziana aveva i conti correnti, frequentata a più riprese dalla pronipote.

Successivamente, avrebbe convinto l’anziana a revocare la procura a favore dell’amica e, il 2 dicembre 2022, l’avrebbe trasferita in notturna presso in una casa di cura ad Aci Castello, dopo averle fatto passare la notte in una struttura ad Asiago. Un trasloco lampo, in cui la donna sarebbe stata privata di portare con sé i suoi effetti personali, i farmaci che assumeva e evitando che potesse salutare o avvisare i parenti più stretti.

Morta per aver mangiato cibo solido, arrestata la pronipote

Pochi giorni dopo la 58enne avrebbe messo in atto il capitolo conclusivo del suo losco piano. L’indagata, violando platealmente le prescrizioni mediche del’anziana, l’avrebbe portata a pranzo al ristorante, facendole mangiare cibi solidi, nonostante le fosse consentito consumare solo alimenti omogeneizzati.

Questa mossa ha portato inevitabilmente Maria Basso alla morte il 16 dicembre 2022, presso la residenza per anziani di Aci Castello, dopo cinque giorni di agonia a causa di gravi difficoltà respiratorie sopravvenute dopo l’ingestione del cibo non consentito.

In seguito alla denuncia dei familiari, e dopo un’indagine articolata lungo l’ultimo anno, la 58enne è stata arrestata mercoledì 21 febbraio per circonvenzione di incapace e omicidio aggravato. La donna è stata posta agli arresti domiciliari con obbligo di braccialetto elettronico.