Trento, picchia il figlio con un mazzo di ortiche e poi violenta la moglie: 40enne condannato dal Tribunale

Un uomo di 40 anni è stato condannato dal tribunale di Trento per maltrattamenti sul figlio minorenne e violenza sessuale nei confronti della moglie. La condanna arriva dopo la denuncia della moglie per le percosse subite in prima persona e per quelle subite dal figlio che veniva picchiato dal padre anche con un mazzo di ortiche.

Picchia il figlio il figlio con le ortiche

Secondo quanto riferito nella denuncia dalla donna, il marito riteneva di dover impartire al figlio una buona educazione in quanto, sin da piccolo, non stava assumendo dei comportamenti “da vero uomo”. Ecco allora che al piccolo venivano inflitte continue umiliazioni, da quelle verbali alle fisiche.

Il 40enne, nello specifico, picchiava il piccolo con un mazzo di ortiche, una pianta urticante che l’uomo aveva lasciato, come monito e minaccia, in un vaso in casa.

La violenza alla moglie e la denuncia

È stata la moglie dell’uomo, anche lei vittima di violenze, a denunciare l’accaduto. La donna ha descritto il marito come un vero e proprio padre-padrone che voleva tenere il controllo assoluto di tutto quello che accadeva in casa e fuori. La moglie poteva infatti lavorare, ma ogni altra cosa le era preclusa, tanto che non poteva gestire nemmeno il denaro che lei stessa guadagnava.

La donna sarebbe stata continuamente umiliata e insultata, ma anche minacciata e costretta a subire rapporti sessuali contro la sua volontà, e per questo il marito è stato accusato di violenza sessuale. La donna ha raccontato di essere stata anche malmenata a più riprese oltre a dover assistere alle violenze contro il figlio. Le violenze sono andate avanti per anni fino a che la donna non ha trovato il coraggio di denunciare e andare via di casa.

La condanna per il 40enne

La denuncia a carico del 40enne si è presto trasformata in una condanna. Il Tribunale di Trento, infatti, dopo aver raccolto le testimonianze della donna, ha deciso di condannare il 40enne a sei anni e otto mesi di reclusione per maltrattamenti su minorenne e violenza sessuale ai danni della moglie.