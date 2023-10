Tre ragazzi aggrediti nella notte a Milano con cocci di bottiglia: uno di loro è ricoverato in codice rosso

Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano. Scrivo di economia, sport e attualità per varie testate

Violenta aggressione nella notte a Milano. Un gruppo di tre ragazzi peruviani è stato assalito da alcuni giovani armati di cocci di bottiglia. Raggiunti dopo un inseguimento e feriti, sono stati salvati dall’intervento dei sanitari del 118.

L’aggressione di Milano

Attorno alle 4:30 della notte tra sabato e domenica un gruppo di tre ragazzi peruviani è stato coinvolto in un’aggressione all’altezza di via Savona, non lontano dai Navigli, nella zona sud occidentale di Milano.

Secondo le prime ricostruzioni, riportate dal sito dell’agenzia di stampa ‘ANSA’, i tre sarebbero stati affrontati e inseguiti da un altro gruppo di ragazzi, anch’essi stranieri, armati di cocci di bottiglia.

Fonte foto: Tuttocittà La zona di Milano dove è avvenuta l’aggressione dei tre ragazzi

L’attacco avrebbe avuto inizio in piazza Napoli, ma le motivazioni dell’aggressione non sono chiare. Sul caso stanno indagando gli uomini della polizia di Stato.

I reati in Italia e a Milano

Il nostro Paese è tra i più sicuri del mondo. I reati denunciati sono in continuo calo dall’inizio degli anni ’90. Ha fatto eccezione il 2022, ma soltanto a causa del calo innaturale verificatosi nei due anni precedenti a causa dei lockdown.

Milano rimane però tra le città più violente in Italia, specialmente per quanto riguarda furti e rapine. Si attesta invece al 37esimo posto per le denunce di omicidi.

Le condizioni dei ragazzi

Le ferite riportate dai tre ragazzi aggrediti nella notte erano tali da comportarne il ricovero in ospedale. Il più grave è anche il più giovane del gruppo, 20 anni, ferito dai cocci di bottiglia al volto, al collo e al torace.

È stato portato dai sanitari all’ospedale San Carlo di Milano in codice rosso. Uno dei suoi amici, 31 anni, è stato ferito insieme a lui ma ha riportato danni meno gravi. È stato curato alla clinica Humanitas di Rozzano, dove è stato portato in codice giallo.

Il terzo componente del gruppo ha 33 anni ed è riuscito a fuggire ad alcune centinaia di metri di distanza dal punto in cui sono stati presi gli amici. Colpito al torace, è stato portato al Policlinico di Milano, anche lui con un semplice codice giallo come livello di gravità.