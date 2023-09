Ragazzo di 17 anni accoltellato 11 volte in un parco a Novara: rischia la vita. Caccia agli aggressori

Giornalista pubblicista dal 2014. Da oltre 10 anni si occupa di comunicazione e informazione sul web, scrivendo di vari argomenti: dallo sport alla cronaca, passando per la politica e lo spettacolo. Ha collaborato anche con importanti quotidiani e magazine cartacei ed emittenti radio e tv.

Un ragazzo italiano di 17 anni, residente a Novara, rischia di morire dopo essere stato accoltellato undici volte in un parchetto della città piemontese nella serata di sabato 23 settembre.

Cosa è successo a Novara

L’aggressione è avvenuta nella serata di sabato 23 settembre nel parchetto di via Alcarotti a Novara. Il diciassettenne è stato soccorso e portato in ospedale in codice rosso.

Sul posto è andata la pm di turno della Procura di Novara. La Polizia è sulle tracce degli aggressori, che, stando a quanto riportato da ‘La Repubblica’, sarebbero più di uno.

Fonte foto: Tuttocittà.it L’aggressione è avvenuta in via Alcarotti a Novara nella serata di sabato 23 settembre.

L’ipotesi sull’aggressione

Dietro al tentato omicidio potrebbe esserci un debito. Si tratterebbe di una vendetta o una ritorsione scaturita per pochi soldi tra giovanissimi.

Come sta la vittima dell’aggressione

Le condizioni di salute del diciassettenne sono apparse subito gravissime ma, nel corso della notte, grazie all’intervento dei medici, sono migliorate. Stando a quanto riferito da ‘La Repubblica’, rischia la vita. Le coltellate più gravi hanno colpito la vittima dell’aggressione al petto.

‘Rainews’ aggiunge alcuni dettagli sulle condizioni di salute del ragazzo accoltellato: nella notte tra sabato e domenica è stato operato. La sua prognosi resta riservata. Oltre alle ferite da arma da taglio, presenterebbe anche diverse ecchimosi.