Tragedia a Fano: papà annega in mare, un figlio grave in ospedale e l'altro disperso. La ricostruzione

Un uomo di 46 anni ha perso la vita in mare questa mattina, sabato 9 luglio 2022, nella spiaggia di Giamarra a Fano, in provincia di Pesaro Urbino. L’uomo, secondo quanto riferito dai media locali, è annegato travolto dalle onde e insieme a lui in quel momento c’erano anche i due figli di 12 e 8 anni. Il più grande è stato ricoverato in gravi condizioni, l’altro è ancora disperso.

Annega a Fano, la ricostruzione

Secondo quanto riferito da Il Resto del Carlino, questa mattina il mare era molto mosso. Nonostante le condizioni non favorevoli, però, il 46enne e i figli sarebbero entrati in acqua per un bagno, sfidando le onde.

Non è ancora chiaro cosa sia successo, ma il 46enne è stato inghiottito dalle onde ed è morto annegato, mentre i due figli sono stati sballottati dalle onde ingerendo molta acqua. Il più grande è stato recuperato dai bagnini dei Bagni Crida, il più piccolo invece è ancora dato per disperso.

L’allarme e i soccorsi

A lanciare l’allarme, dalla spiaggia, sarebbe stata la moglie del 46enne, che ha notato la difficoltà dei familiari. I primi ad intervenire, come detto, sono stati i bagnini e i gestori del lido.

Nel tentativo di individuare il bimbo di 8 anni stanno invece operando i mezzi navali e aerei della capitaneria di porto e guardia costiera e i sommozzatori dei vigili del fuoco e della guardia costiera, ma le condizioni del mare rendono tutto più complicato.

Le ipotesi

C’è tanta apprensione per il più piccolo dei bambini coinvolti in questa tragedia, ma da parte delle forze dell’ordine c’è anche l’intenzione di fare chiarezza su quanto accaduto. I militari intervenuti sul posto hanno sentito alcuni testimoni per cercare di ricostruire quanto successo e avanzare ipotesi.

Non è escluso che la tragedia sia stata causata anche da un malore accusato dall’uomo in acqua, magari a causa di una congestione che non gli ha lasciato scampo nel rientro in spiaggia. Da chiarire, poi, la posizione del lido date le condizioni marittime avverse e da bandiera rossa.