Lieve scossa di terremoto di magnitudo 2.8 nel Narnese, in provincia di Terni: nessun danno a cose o persone

Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

Lieve e breve scossa di terremoto in provincia di Terni, nel territorio Narnese, alle 18.45 di domenica 7 gennaio. La magnitudo stimata è 2.8 con l’ipocentro a circa 8 chilometri di profondità. Per il momento, non si segnalano danni a cose o persone.

Il terremoto in provincia di Terni

L’epicentro del terremoto registrato in provincia di Terni è stato individuato fra le frazioni narnesi di Itieli e Sant’Urbano, a pochi chilometri dal confine con il Lazio e la Sabina Reatina.

L’ipocentro stimato è ad 8,3 chilometri di profondità, secondo quanto riportato da UmbriaON.

Fonte foto: iStock

Il sisma è stato percepito da molti cittadini fra Narni, Stroncone e Terni.

Le coordinate geografiche

La scossa è stata registrata dall’Ingv, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.

Le coordinate geografiche sono (lat, lon) 42.4710, 12.5820.

Sabato 6 dicembre un altra scossa tra Calabria e Sicilia

Un’altra lieve scossa di terremoto di magnitudo 3.3 è stata registrata dall’Ingv alle ore 5:23 di sabato 6 gennaio 2024 nel mar Tirreno.

L’epicentro di trovava davanti alle coste di Sicilia e Calabria, vicino alle Isole Eolie.

Il sisma è avvenuto ad una profondità di 158 chilometri.

Anche in questo caso, non sono stati registrati danni a persone o cose.