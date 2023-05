Tentato stupro su un treno regionale nei pressi di Livorno: molesta una ragazza e poi picchia i poliziotti

È finito in manette un 32enne nigeriano con l’accusa di aver molestato sessualmente una ragazza su un treno regionale. Quando gli agenti sono intervenuti per bloccarlo, l’uomo ha dato in escandescenze e li ha aggrediti, rimediando una seconda incriminazione per il reato di violenza a pubblico ufficiale.

Ragazza molestata sul treno

I fatti sono avvenuti nella mattinata di domenica 21 maggio. Una giovane stava viaggiando sul treno regionale che da Grosseto era diretto a Firenze. La ragazza era l’unica passeggera nel vagone.

Poco prima di raggiungere la stazione di Rosignano Solvay è stata raggiunta dall’uomo che le si è seduto di fronte e ha cominciato ad attaccare bottone facendo apprezzamenti.

Fonte foto: Tuttocittà.it Nel cerchio rosso la zona in cui è avvenuta l’aggressione: con i suoi 15.800 Rosignano Solvay è la frazione più popolosa del comune di Rosignano Marittimo, in provincia di Livorno.

Intimorita, la giovane ha provato ad andarsene, ma l’uomo le ha bloccato il passaggio e ha cominciato a palparle una coscia cercando di raggiungere le sue parti intime.

La giovane ha reagito urlando e divincolandosi ed è infine riuscita a raggiungere il capotreno per chiedere aiuto.

Il capotreno ha chiamato la polizia

Erano più o meno le 8 di mattina quando il capotreno ha chiamato la polizia riferendo che una giovane era appena stata violentata da un cittadino extracomunitario.

Raggiunta la stazione, i poliziotti sono saliti sul convoglio e hanno individuato il cittadino nigeriano al fine di accompagnarlo in commissariato.

L’uomo ha opposto resistenza fino a ingaggiare una vera e propria colluttazione con gli agenti. L’uomo è stato infine ammanettato e incriminato per molestie sessuali e aggressione a pubblico ufficiale.

I poliziotti sono stati medicati e le loro ferite sono state giudicate guaribili in 7 giorni.

Uomo processato e condannato per direttissima

La ragazza ha formalizzato la denuncia contro l’aggressore, al quale sono già stati inflitti 9 mesi di reclusione per direttissima con sospensione condizionale della pena.

Per le molestie sessuali verrà giudicato in separata sede.

Solo nelle ultime settimane sono diverse le notizie che riguardano donne violentate in treno o nei locali delle stazioni.

A Milano una ragazza è stata trascinata in un ascensore della Stazione Centrale e violentata.

Nei pressi di Bologna una donna è stata molestata sul treno da un uomo appena uscito di galera per molestie sessuali.

E una ragazza è stata violentata su un treno regionale tra Milano e Bergamo.