Tentativo di incendio alla sede di Rieti di Fratelli d'Italia, trovato un innesco rudimentale: le indagini

C’è stato un tentativo di incendio presso la sede di Rieti di Fratelli d’Italia, ora indagano i carabinieri. Secondo le prime indiscrezioni, gli inquirenti avrebbero già rinvenuto un innesco rudimentale. Il luogo non è stato dato alle fiamme in quanto l’incendio non ha fatto in tempo a manifestarsi grazie all’intervento dei soccorritori, ma dal partito è già partita la ferma condanna per il gesto.

Tentativo di incendio alla sede di Fratelli d’Italia

Come riporta ‘Fanpage’, l’allarme è stato dato da alcuni vicini che hanno sentito l’odore del fumo e hanno visto il principio di incendio sulla cancellata della sede di Rieti del partito.

L’intervento dei vigili del fuoco ha scongiurato che le fiamme divampassero, e in pochissimo tempo hanno disinnescato il principio di rogo.

La stessa sede ospita la segreteria parlamentare di Paolo Trancassini, coordinatore regionale di Fratelli d’Italia. Secondo le prime indiscrezioni, l’attentato si sarebbe verificato nella notte tra sabato 31 marzo e lunedì 1° aprile.

Sul caso indagano i carabinieri del comando provinciale di Rieti, che hanno inoltre acquisito le immagini delle videocamere di sorveglianza dell’intera area.

La condanna di Francesco Rocca e del partito

Il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, sui suoi canali social, ha condannato il gesto e ha mostrato la sua solidarietà a Paolo Trancassini con queste parole:

Ferma condanna per il vile atto intimidatorio contro la sede di Fratelli d’Italia di Rieti e l’ufficio dell’Onorevole Paolo Trancassini, Coordinatore Regionale di FDI. A nome mio personale e della Giunta della Regione Lazio alla comunità del partito reatino e all’amico Paolo giungano la massima vicinanza e solidarietà.

Parole di solidarietà e condanna arrivano anche da Tommaso Foti, capogruppo alla Camere di Fratelli d’Italia, che scrive “a nome del gruppo parlamentare di Fratelli d’Italia alla Camera” e afferma che “questi attacchi non ci intimoriscono e proseguiremo senza sosta nel nostro lavoro”.

La scritta prima dell’attentato

Solo due settimane prima del fallito incendio presso la sede provinciale reatina del partito, il coordinatore Matteo Carrozzoni aveva mostrato le foto di una scritta ingiuriosa comparsa sulla targa posta all’ingresso della palazzina.

“Mafia”, questa la parla impressa con vernice scura. Gli inquirenti sono al lavoro per stabilire se i due eventi siano correlati, ma soprattutto per individuare i responsabili dei ripetuti attacchi.