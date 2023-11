Tenta furto in un ristorante a Firenze e per sfuggire all'arresto rimane chiuso nel freezer

Due giovani hanno tentato un furto in un noto ristorante del centro di Firenze, ma il loro piano è fallito goffamente: i due sono stati arrestati quasi subito. Uno di loro, per cercare di sfuggire, si era chiuso nel congelatore.

Tentato furto nel ristorante

I protagonisti del tentato furto sono due nordafricani: un algerino di 18 anni e un marocchino di 24.

Il luogo del delitto è un locale di via San Gallo, nei pressi della questura, nel centro storico della città.

Il tentativo di furto è avvenuto attorno alle 4 del mattino. I giovani hanno prima sostato per qualche tempo di fronte alla vetrina.

Poi hanno forzato la saracinesca e la porta. Il più giovane, scrive TGcom24, sarebbe entrato nel locale mentre l’altro rimaneva fuori in strada a fare da palo.

Alcuni poliziotti si sono però accorti di quanto stava accadendo e sono intervenuti.

Uno dei ladri si era nascosto nel freezer

L’algerino è stato fermato all’esterno mentre il marocchino, accortosi di quanto stava accadendo, ha cercato rifugio all’interno del ristorante.

Quando gli agenti sono entrati hanno scoperto che il giovane si era chiuso all’interno del congelatore.

Uno degli arrestati aveva una chiave a cricchetto

Durante i controlli, dalle tasche di uno degli arrestati è saltata fuori una chiave a cricchetto, che gli agenti ipotizzano possa essere stata utilizzata per forzare l’ingresso del locale.

Gli agenti della Squadra Mobile di Firenze sono da tempo impegnati, giorno e notte, nel contrasto dei reati predatori.

Furti nei ristoranti a Firenze

Negli ultimi tempi i ristoratori di Firenze sono sempre più spesso vittime dei malintenzionati.

Lo scorso 30 ottobre un tentato furto notturno è stato sventato ai danni del locale Sosta dei Golosi in zona Piazza Duomo.

La settimana prima un cittadino marocchino è stato fermato per un furto ai danni del ristorante Rosso Crudo di via dei Servi.

Ma i ladri non prendono di mira solo i ristoratori. Firenze Today racconta la storia di un negoziante di articoli per turisti di via Sant’Antonino, nel cuore del centro storico, costretto a dormire in negozio dopo l’ennesimo tentativo di furto.

“Negli ultimi dieci giorni i ladri sono entrati ben quattro volte nel mio negozio”, racconta l’uomo.