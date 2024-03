Tajani in Romania per tutelare i detenuti italiani: Filippo Mosca ha chiesto di scontare la pena in Italia

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha incontrato la ministra della Giustizia Alina Gorghiu per discutere delle condizioni dei detenuti italiani all’estero. Il caso che ha spinto all’incontro è quello di Filippo Mosca, detenuto in Romania nel carcere di Poarta Alba e che, secondo quanto riportato dalla Farnesina, è stato oggetto di violenze. Non solo Mosca, anche Flauto è un italiano detenuto all’estero che ha chiesto di scontare la pena in Italia.

La richiesta di Tajani

Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha incontrato a Bucarest la ministra della Giustizia romena, Alina Gorghiu. L’incontro aveva lo scopo di portare a casa un’altra vittoria per il governo Meloni, che si è interessato alla condizione dei detenuti italiani all’estero. Dopo il caso Ilaria Salis, scomparso dai radar, è salito alla ribalta quello di Chico Forti.

In Romania però sono due i detenuti italiani che hanno fatto parlare di loro: uno è Filippo Mosca e l’altro Francesco Flauto. Tajani ha chiesto alla ministra Gorghiu di collaborare per garantire la tutela dei detenuti italiani.

Il caso di Filippo Mosca

Dalla Farnesina arriva la nota che conferma l’esperienza di Filippo Mosca, detenuto proprio in Romania. Secondo quanto si apprende, il giovane di 29 anni è stato condannato a 8 anni e 3 mesi di reclusione per traffico di droga. Una condanna che gli avvocati hanno impugnato, ma che nel frattempo trattengono Mosca in Romania.

Nel carcere dove è detenuto il giovane non vive in buone condizioni e la madre ha fatto sapere che si trova in cella con i topi. Inoltre, nei 10 mesi di reclusione, è stato attaccato con un coltello da un altro detenuto.

Il caso Francesco Flauto

Così come nel caso di Mosca, Antonio Tajani ha preso parola anche sul connazionale Francesco Flauto. Questo è stato condannato in via definitiva, ma ha chiesto di scontare la pena in Italia.

Per entrambi, dice Tajani, si auspica il trasferimento: per il giovane di stare in un luogo più sicuro, per Flauto si pensa alla possibilità di scontare la pena in Italia.