Stefano Pioli lascia il Milan, salta l'ultima conferenza stampa dell'allenatore: a quanti soldi ha rinunciato

Stefano Pioli dice addio al Milan. L’allenatore sarà in panchina domani, sabato 25 maggio, per l’ultimo match di campionato a San Siro che vedrà i rossoneri opposti alla Salernitana, ma ha già perfezionato la risoluzione del contratto con la società: lascerà quindi sul tavolo parte dell’ingaggio (4,1 miloni) che avrebbe percepito in caso di esonero, per potersi liberare e, come sembra scontato, trovare una panchina per la prossima stagione.

Stefano Pioli non sarà più l’allenatore del Milan, ora è ufficiale

La consueta conferenza stampa della vigilia che il mister ex Inter e Parma avrebbe dovuto tenere oggi alle ore 14.30 a Milanello è stata annullata per “sopraggiunti impegni del tecnico”.

Sul sito della società rossonera è stato pubblicato un comunicato congiunto:

Il Milan ringrazia con affetto Stefano Pioli, e tutto il suo staff, per aver guidato la Prima Squadra in questi cinque anni, ottenendo uno Scudetto che resterà indimenticabile e per aver riportato il Milan stabilmente nelle più importanti competizioni europee. "Stefano con la sua professionalità e la sua umanità – si legge ancora nella nota – ha saputo valorizzare la rosa e ha incarnato fin dal primo giorno i valori fondamentali del Club". Il comunicato con le parole del tecnico: "Grazie a società e tifosi" Da parte sua Pioli "ringrazia il Milan per l'opportunità di far parte della Storia di questo glorioso Club ed esprime profonda gratitudine nei confronti di proprietà, dirigenti, squadra, staff e tutto il personale di Milanello e di Casa Milan per il supporto e la grande professionalità". Il tecnico, inoltre, rivolge un pensiero ai tifosi che hanno sostenuto il Milan in questi anni, "dimostrando un attaccamento incondizionato alla propria squadra". Da settimane il nome di Pioli viene accostato a diversi club che sono alla ricerca di una nuova guida tecnica. Tra le piste più calde, al momento, quelle che portano al Bologna e al Napoli. Tra Allegri e la Juventus niente accordo La separazione tra Pioli e il Milan arriva poco più di una settimana dopo quella tra la Juventus e Massimiliano Allegri. I bianconeri e l'allenatore livornese, però, non si sono accordati per la rescissione del contratto, bensì è stata la dirigenza a far scattare l'esonero. Allegri è stato sollevato dall'incarico a causa del comportamento tenuto al termine della finale di Coppa Italia vinta dai bianconeri contro l'Atalanta. Secondo più fonti, la Juve potrebbe rivalersi su Allegri, che nel post partita, dopo essere stato espulso per proteste nei confronti dell'arbitro e dei suoi assistenti, ha rivolto frasi ingiuriose nei confronti di alcune persone, in particolare di un giornalista.