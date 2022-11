Stefano Pioli lascia San Siro in lacrime dopo la vittoria con la Fiorentina: lutto familiare

Stefano Pioli, allenatore rossonero, al termine della partita di Campionato Milan-Fiorentina disputatasi domenica 13 novembre e terminata intorno alle 20 con un risultato favorevole per il ‘Diavolo’ (ha vinto 2 a 1), ha lasciato San Siro in lacrime, senza presentarsi in conferenza stampa.

Stefano Pioli via da San Siro piangente: lutto familiare per il commissario tecnico

Il giallo sul pianto del commissario tecnico ha una spiegazione: Pioli, come riferito dal Corriere della Sera, non ha festeggiato la vittoria della squadra perché è stato colpito da un lutto familiare. Da qui la decisione di abbandonare lo stadio rapidamente e recarsi a Parma, sua città d’origine. Il club, appresa la notizia, si è stretto attorno a lui.

Maldini in conferenza stampa al posto di Stefano Pioli

Il mister, avendo lasciato anzitempo San Siro, non ha nemmeno preso parte alla consueta conferenza stampa post partita. Al suo posto si è presentato Paolo Maldini, il direttore tecnico dei rossoneri.

“Non vincere avrebbe cambiato la sosta. Abbiamo ottenuto questo successo con sacrificio senza un gioco armonioso, ma avevamo voglia di vincere e ce l’abbiamo fatta”, ha dichiarato Maldini in merito alla vittoria sulla Fiorentina. “Per noi il pareggio sarebbe stato una mezza sconfitta”, ha concluso.

Maldini: “La differenza la sta facendo il Napoli”

E ancora: “Abbiamo due punti in meno dell’anno scorso, la differenza è il rendimento del Napoli che sta facendo cose incredibili. Noi più o meno siamo in linea con quello che abbiamo fatto l’anno scorso. A Cremona siamo stati brutti e abbiamo interpretato male la gara, ma per il resto non si può dire nulla. Siamo agli ottavi di Champions, dobbiamo recuperare alcuni giocatori. Abbiamo una consapevolezza diversa che deve essere accompagnata dall’entusiasmo che ci ha portato a vincere l’anno scorso”.