Morti a Scampia, Gilda Sportiello in lacrime alla Camera: il discorso commovente e rabbioso della deputata M5S

Una tragedia, il cui bilancio può ancora peggiorare. Nella notte tra lunedì 22 e martedì 23 luglio a Scampia, quartiere di Napoli, un ballatoio della Vela Celeste è crollato. Al momento, ci sono due morti e 13 feriti, tra cui 7 bambini, alcuni in gravissime condizioni. Gilda Sportiello, deputata del M5S, originaria proprio di Scampia, è intervenuta in Aula, tra le lacrime: il video del suo discorso, commovente e rabbioso.

Gilda Sportiello, alle ore 13:36 di martedì 23 luglio, ha preso la parola tra le lacrime e gli applausi dei colleghi durante la commemorazione della tragedia di Scampia.

Originaria proprio di quel quartiere di Napoli, la deputata del M5S non è riuscita a mascherare il dolore per quanto successo, dando vita a un discorso lungo un paio di minuti, pieno di commozione mista a rabbia e voglia di riscatto.

Fonte foto: ANSA La Protezione Civile ha approntato dei tendoni davanti alla Vela Celeste per ospitare gli abitanti evacuati dopo il ballatoio crollato

Il discorso di Gilda Sportiello ha commosso tutti gli altri deputati.

Ecco le parole dell’onorevole del M5S, col suo intervento integrale:

“È stata una notte dura, buia. Oggi, in quest’aula, commemoriamo una tragedia, ed è difficile. È difficile farlo prendendo la parola per un territorio che ha pagato tanto, ha pagato troppo. Ha sempre pagato, anche quando non doveva. Oggi pagano 7 bambini, hanno pagato Roberto e Margherita. Persone che stavano provando a costruirsi una vita in quello che è un territorio difficile. A volte si dice che Napoli è faticosa, io sono la prima a dirlo. Ma ci sono territori in cui è veramente difficile. Io sono nata a Scampia, ho passato lì i primi anni della mia vita, e con orgoglio, lo dico. Lo dico con l’orgoglio di una terra che ha sempre lavorato per non essere quella rappresentata nella narrazione collettiva e popolare. Oggi c’è dolore, sì, ma c’è anche tanta rabbia. C’è la rabbia perché come al solito a pagare lo scotto più alto sono le persone più fragili, quelle che con più fatica ogni giorno si alzano, lavorano e cercano di invertire la rotta. Non solo delle proprie vite, ma anche delle proprie comunità. E allora Scampia ha aspettato tanto, sta attraversando un momento importante con l’università, con cambiamenti che attraversano il territorio e il proprio tessuto sociale. Però manca ancora qualcosa di importante. Manca la consapevolezza collettiva, non solo del territorio, ma di tutti, e soprattutto in quest’aula, che dobbiamo avere profondamente. Ci sono fragilità, ci sono persone a cui non possiamo girare la faccia, mai. Non solo in momenti di dolore come questo, non solo in momenti in cui commemoriamo una tragedia così difficile. Oggi è il momento del dolore, oggi è il momento in cui chiedere a gran voce dignità, prospettiva certa, case per le persone che dovranno abbandonare la propria casa, il luogo in cui avrebbero dovuto avere più sicurezza in assoluto. E allora oggi sicuramente gridiamo questo. Oggi io mi auguro, e spero, che il Governo faccia da sostegno alle amministrazioni locali che stanno cercando in questo momento, in Prefettura, soluzioni per darle queste prospettive a queste famiglie. Oggi mi auguro che, insieme al cordoglio, ci sia la volontà di non girare più la faccia a queste situazioni di fragilità e mi auguro che tutti insieme, davvero, possiamo dare delle risposte. Perché questa tragedia non deve, soltanto oggi, scuotere le nostre coscienze. Ma deve ricordarci perché sediamo su questi scranni. Grazie”.