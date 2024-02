Stefano Bandecchi si è dimesso da Sindaco di Terni: l'annuncio su Instagram con un video. "Evitiamo dittatura"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Stefano Bandecchi si è dimesso da Sindaco di Terni: l’annuncio effettuato attraverso un video su Instagram, in cui chiarisce che la decisione è stata comunicata alla Giunta e ai consiglieri di Alternativa Popolare. Dimissioni che sono figlie di una scelta politica, come annunciato dallo stesso Bandecchi, che parla della necessità di evitare una “dittatura bandecchiana” e le speculazioni giornalistiche.

Stefano Bandecchi si è dimesso: non è più il sindaco di Terni

“Ho comunicato pochi minuti fa alla Giunta e a tutti i consiglieri di Alternativa popolare che ho già dato le dimissioni dalla carica di sindaco”. Così in un video pubblicato su Instagram nel tardo pomeriggio di giovedì 8 febbraio Stefano Bandecchi, ormai ex primo cittadino di Terni.

“Attraverso questo video lo comunico a tutti i cittadini, così eviteranno di leggersi i giornali, che chissà quale stupidaggine potranno dire” ha aggiunto Bandecchi. “I motivi sono di carattere politico. Continuo a essere il segretario di Alternativa popolare, ma non farò, da qui a 20 giorni in più, il sindaco della città di Terni, così non correremo rischi, a Terni, di avere una dittatura bandecchiana”.

“Detto questo saluto tutti i cittadini, ringrazio tutti quelli che mi hanno votato. La mia carriera politica va avanti in quanto segretario di Alternativa popolare” ha chiarito Stefano Bandecchi.

