Stacca l'orecchio della compagna a morsi a Correggio durante una lite, poi prova a sfondare la casa con l'auto

Un 55enne di Correggio, in provincia di Reggio Emilia, è stato arrestato dai Carabinieri per lesioni personali gravi ai danni della compagna. L’uomo ha infatti prima insultato la donna e poi l’ha aggredita, arrivando a staccarle una parte di orecchio con un morso. Le forze dell’ordine sono giunte sul posto per tempo, trovando l’uomo in flagranza di reato.

La tragedia sfiorata

Ennesima aggressione ai danni di una donna. Il caso di Correggio vede protagonista un reggiano di 55 anni in evidente stato confusionale. La violenza è avvenuta nella mattinata del 3 luglio (lo stesso giorno nel quale si è tenuta la fiaccolata a Primavalle per Michelle Causo), quando al culmine di una lite tra i due l’uomo ha aggredito la compagna.

Minacce, pugni e calci prima del morso che ha staccato una parte dell’orecchio alla donna. I vicini, preoccupati per i toni alti della lite, hanno avvertito i Carabinieri per tempo, che giunti sul posto hanno trovato l’uomo in stato di agitazione e la donna ferita. Grazie all’intervento dei vicini e dei Carabinieri un possibile nuovo femminicidio (dopo il recente caso di Michelle Causo) è stato sventato.

Fonte foto: Tuttocittà.it Correggio, in provincia di Reggio Emilia (Emilia Romagna)

La fuga dai vicini

In attesa di ulteriori dettagli, la vicenda di Correggio, in provincia di Reggio Emilia, si delinea come un caso di violenza domestica. Le accuse per l’uomo di 55 anni sono lesioni personali gravi e maltrattamenti in famiglia.

L’aggressione sembra essere avvenuta in seguito a una lite i cui toni sono stati presto portati verso la minaccia personale. L’uomo è quindi scattato verso la compagna, ma questa è riuscita a fuggire e a rifugiarsi a casa dei vicini. La fuga è avvenuta mentre l’uomo stava per usare la propria auto come ariete contro l’abitazione dell’aggredita.

L’arresto

L’uomo è stato fermato da un parente prima di sfondare la casa della compagna con l’auto. Mentre accadeva questo, grazie alla chiamata dei vicini alle forze dell’ordine, i Carabinieri sono giunti velocemente sul luogo dell’aggressione.

Quando sono arrivati sul posto hanno fermato l’uomo, in stato di agitazione e in flagranza di reato. La donna invece era in evidente stato di choc, con ancora la ferita all’orecchio sanguinante ed evidenti segni di percosse su braccia e gambe. L’accusa per l’uomo è lesioni personali gravi e maltrattamenti in famiglia.