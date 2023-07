Squarciate tutte le gomme dell'auto di Pietro Orlandi: blitz notturno nelle strade del Vaticano

Squarciate tutte e quattro le gomme dell’auto di Pietro Orlandi che da 40 anni si batte per portare a galla la verità sulla scomparsa di sua sorella Emanuela, di cui si sono perse le tracce nel 1983.

La denuncia e le indagini

A rendere pubblico l’episodio di vandalismo è stato il blog Notte criminale. Il blitz sarebbe stato effettuato nella notte tra il 5 e il 6 luglio: l’auto di famiglia di Pietro Orlandi, che era parcheggiata a Borgo Pio, a pochi passi di distanza rispetto a dove abita lo stesso Pietro (ha residenza in via della Conciliazione), è stata trovata con i pneumatici tagliati.

Subito è scattata la denuncia alle forze dell’ordine che hanno dato avvio alle indagini per capire se si è innanzi ad un atto intimidatorio oppure a un meno preoccupante atto vandalico.

Difficile però pensare che non sia stato un gesto mirato nei confronti di Orlandi. Anche perché, secondo quanto emerso fino ad ora, la sua monovolume è stata l’unica vettura tra quelle parcheggiate in zona a essere presa come bersaglio. Il sospetto è che chi ha agito sa perfettamente chi è il proprietario dell’automobile.

La frase di Pietro Orlandi contro Papa Wojtyla

Le indagini non escludono alcuna ipotesi per ora, ma di certo viene valutata la possibilità che l’episodio possa essere connesso alle polemiche innescate dalle dichiarazioni rilasciate in tv lo scorso aprile da Pietro Orlandi. Nel talk DiMartedì, in onda su La7, disse che “Papa Wojtyla usciva la sera con due monsignori polacchi e non certo per benedire le case”. Qualche squilibrato potrebbe aver agito per vendetta in merito alle esternazioni su Wojtyla? La pista, come si diceva, non è da escludere.

L’avvocato di Orlandi Laura Sgrò non ha dubbi: “A nostro avviso si tratta di un’azione mirata. Le altre auto, infatti, non sono state danneggiate”.

Fonte foto: ASNA

“Bugiardo”: la lettera nella posta della madre di Pietro ed Emanuela Orlandi

Va ricordato inoltre che di recente, nella cassetta della posta della mamma di Emanuela e Pietro, Maria Pezzano (che dimora tuttora nella Città del Vaticano), è stata messa una lettera anonima con il seguente testo: Caro Pietro, sei un bugiarlo e lo sai! Vergognati per le allusioni su Wojtyla”.