Spari in un liceo di Perry in Iowa negli Usa, diversi feriti: morto l'attentatore, si sarebbe suicidato

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Spari su un liceo negli USA. Giovedì mattina a Perry, nello Stato dell’Iowa, si è verificato un attacco armato presso la scuola superiore della città. L’istituto aveva appena riaperto dopo le vacanze natalizie. Al momento diversi veicoli della polizia hanno circondato l’edificio, ci sarebbero almeno tre feriti.

Spari in una scuola negli USA, almeno tre feriti

Nella mattinata di giovedì, quando in Italia erano circa le 15:00, si è verificato un attacco armato in una scuola della città di Perry, poco meno di 8.000 abitanti in Iowa, Stato della regione centro-settentrionale degli Stati Uniti.

La città si trova a circa 50 chilometri dalla capitale dello Stato Des Moines e a 25 chilometri dal capoluogo della contea di Dallas, Adel. La scuola aveva appena riaperto per cominciare il secondo semestre, dopo la pausa per le vacanze di Natale.

Fonte foto: Getty Polizia fuori dalla scuola superiore di Perry

Ci sarebbero almeno tre feriti. Le vittime sono state trasportate all’ospedale MercyOne di Des Moines. Secondo quanto riportato dalle forze dell’ordine, tra i feriti ci sarebbero due studenti e un dipendente della scuola, uno di loro sarebbe in gravi condizioni.

Il responsabile si sarebbe ucciso

Secondo alcuni agenti di polizia, il responsabile dell’attacco alla scuola di Perry sarebbe morto dopo essersi sparato alla testa. Lo sceriffo della contea di Dallas Adam Infate ha dichiarato che la polizia lo avrebbe identificato, ma si è rifiutato di rivelarne l’identità.

Le forze dell’ordine stanno lavorando per ricostruire cosa sia accaduto esattamente e quale sia il numero dei morti e dei feriti. Sul posto sarebbero presenti anche agenti dell’FBI per assistere la polizia dell’Iowa nelle operazioni di soccorso e nella cattura del responsabile dell’attacco.

La cronologia dell’attacco alla scuola di Perry

Secondo quanto riportato da ‘NBC News’, l’attacco armato alla scuola di Perry, in Iowa, sarebbe cominciato attorno alle 7:40 del mattino ora locale, quando in Italia erano le 14:40. A quell’ora risalgono le prime segnalazioni di spari.

In seguito, attorno alle 8:25 locali, le forze dell’ordine avrebbero fatto evacuare l’edificio della scuola media, adiacente a quello del liceo in cui stava avvenendo l’attacco. Due minuti dopo anche la scuola superiore era stata evacuata. Attorno alle 8:32 anche la scuola elementare della città era stata messa in sicurezza da parte degli agenti di polizia.