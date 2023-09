Spara a un 17enne entrato nel suo giardino a San Vittore Olona scambiandolo per un ladro: denunciato 58enne

Giornalista professionista dal 2017, scrivo di cronaca e attualità economico-politica, da sempre mi interesso di tematiche sociali e di sport. Patito di musica, ho vissuto diverse esperienze in radio. Dopo il master in giornalismo a Torino, per anni ho fatto su e giù da Palermo, dove sono nato e, per adesso, tornato.

Sentendo dei rumori provenienti dal suo giardino pensa che si tratti di un ladro e spara, ma colpisce un ragazzino. Un uomo di 58 anni è stato denunciato in stato di libertà dai carabinieri per lesioni aggravati dopo aver fatto fuoco contro un 17enne che si è introdotto nella sua proprietà a San Vittore Olona, nel Milanese. Il ragazzo è stato ricoverato in codice giallo con ferite di arma da fuoco all’ascella e alla mano destra. Lo riporta ‘Repubblica’.

L’episodio

Con il coordinamento della procura di Busto Arsizio, i militari dell’Arma sono a lavoro per ricostruire nel dettaglio l’episodio. I carabinieri della stazione di Cerro Maggiore sono intervenuti nell’abitazione del piccolo comune del Milanese intorno alle 3 della notte tra sabato 9 e domenica 10 settembre dopo aver ricevuto la chiamata da parte dello stesso 58enne.

L’uomo ha raccontato di aver sentito dei rumori all’esterno dell’abitazione in cui vive solo e di aver sorpreso un individuo nel suo giardino. A quel punto, con la sua pistola regolarmente detenuta, avrebbe esploso due colpi in aria intimando allo sconosciuto di fermarsi. Il ragazzino si sarebbe però dato alla fuga e l’uomo avrebbe dunque sparato altre due volte, centrando il 17enne all’ascella e alla mano destra.

Il comune di San Vittore Olona nel Milanese dove è avvenuto l'episodio

La versione del 17enne

Secondo la versione rilasciata ai carabinieri dal 17enne, il ragazzino sarebbe entrato nel giardino dell’uomo per scappare da alcuni coetanei con i quali avrebbe avuto una rissa poco prima in un locale vicino.

Il ragazzo, originario del Brasile e residente a Legnano come accertato durante l’identificazione, è stato soccorso dal personale sanitario del 118 e trasportato in codice giallo all’ospedale Niguarda di Milano dove è stato ricoverato per una ferita sotto l’ascella e la frattura della mano destra.

L’indagine

I carabinieri intervenuti arrivati sul posto hanno trovato e sequestrato i quattro bossoli dei proiettili esplosi così come la pistola utilizzata, che è stata consegnata dallo stesso proprietario. I militari hanno sequestrato anche le altre armi dell’uomo, risultate tutte regolarmente detenute.