Spara contro i vicini con un fucile subacqueo a Scauri, denunciato 48enne: era in cura presso una struttura

Un 48enne è stato denunciato per aver sparato contro i vicini a Scauri. L’arma utilizzata è un fucile subacqueo, una fiocina, e il motivo sarebbe legato a una lite condominiale. Secondo le prime indiscrezioni l’uomo sarebbe in cura presso una struttura sanitaria. I carabinieri hanno posto sotto sequestro l’arma usata insieme ad altre dieci fiocine.

Spara ai vicini con una fiocina, cos’è successo

L’episodio arriva da Scauri, al culmine – si presume – di una lite condominiale.

Come riporta ‘Latina Today’ un uomo di 48 anni ha sparato contro due vicini a Scauri, in provincia di Latina, e fortunatamente le due persone non sono state colpite.

Come già detto, le due persone prese di mira dal 48enne non sono state raggiunte dai colpi sparati.

Una di queste risulta essere in regime degli arresti domiciliari.

Le cause che hanno portato alla lite non sono state rese note.

La denuncia

I carabinieri della stazione di Scauri hanno denunciato l’uomo.

L’autorità giudiziaria, inoltre, ha disposto il sequestro del fucile subacqueo pneumatico usato per l’aggressione e di altre 10 fiocine in possesso dell’uomo.

I carabinieri lo hanno denunciato per minaccia e porto di armi od oggetto atti ad offendere.

Il 48enne è ricoverato in una struttura sanitaria di salute mentale

Secondo le indagini di cui fa notizia anche ‘Latina Tu’ insieme a ‘Latina Corriere’ il 48enne, un cittadino italiano residente a Scauri, risulta ricoverato presso una struttura sanitaria di salute mentale di Formia, sempre in provincia di Latina.

Come riportato da ‘TempoReale.info’, il 48enne risulterebbe autore di recenti reati.

Il precedente a Sirolo

La fiocina è un’arma per uccidere, e se nel caso di Scauri le persone prese di mira non sono state nemmeno sfiorate dai colpi, in altre occasioni l’aggressione si è conclusa in tragedia.

È quanto accaduto a Sirolo, in provincia di Ancona, dove un uomo ha ucciso un ragazzo di 23 anni al culmine di un diverbio per motivi legati alla guida.

Al culmine del diverbio l’aggressore ha imbracciato la fiocina che portava in macchina e ha sparato contro il giovane, uccidendolo.