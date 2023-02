Sopravvive 24 giorni in mare grazie al ketchup: la Heinz lo cerca per fargli un enorme regalo

Laureato in Scienze e Tecnologie delle Arti e dello Spettacolo, Master in Drammaturgia e Sceneggiatura. Ho lavorato per il cinema e la serialità digitale, ma il primo amore è il giornalismo e non si scorda mai. Scrivo per vivere, vivo per scrivere. Iscritto all'albo dei giornalisti pubblicisti.

Ha dell’incredibile la vicenda di un uomo di 47 anni della Repubblica Dominicana, rimasto disperso in mare per quasi un mese. In tutto questo tempo, si è nutrito di ketchup e poco altro: un dettaglio, questo, che ha spinto il noto marchio Heinz a cercare di rintracciarlo per fargli un regalo.

Disperso in mare per un mese: sopravvive grazie al ketchup

La storia, raccontata dalla Cnn, ha per protagonista il marinaio dominicano Elvis Francois. A dicembre, l’uomo si trovava nella parte olandese dell’isola di Saint Martin, nelle Piccole Antille, e stava effettuando riparazioni alla sua barca.

L’imbarcazione, però, è stata trascinata al largo e da quel momento è iniziato un vero incubo per il 47enne. Non avendo adeguate conoscenze sulla navigazione, non è riuscito a tornare a riva ed ha trascorso 24 giorni in mare aperto.

Alle autorità colombiane che l’hanno salvato, stando alle fonti, ha detto di essere riuscito a sopravvivere grazie ad una bottiglia di ketchup, aglio in polvere e del dado a cubetti che ha mescolato all’acqua. Un nutrimento scarso, ma sufficiente a farlo resistere fino all’arrivo dei soccorsi.

Come è stato salvato il 47enne Elvis Francois

La disavventura per l’uomo si è fortunatamente risolta per il meglio: viene riferito infatti che è riuscito a farsi salvare incidendo sullo scafo la scritta “Aiuto”. Un aereo di passaggio a nord ovest di Puerto Bolívar, specificano le autorità colombiane, lo ha visto e riportato sulla terraferma.

La sua storia ha fatto il giro del mondo e la notizia è arrivata anche al gigante del settore condimenti, la Heinz. La società agroalimentare statunitense, saputo di un uomo sopravvissuto grazie ad una bottiglia di ketchup, sta cercando di mettersi in contatto con lui.

Lo ha fatto tramite un post sui social media e un comunicato stampa condiviso con al stessa Cnn, nel quale si chiede aiuto per rintracciare Elvis Francois, a quanto pare irraggiungibile dopo il mese trascorso in mare aperto.

La Heinz vuole regalargli una nuova barca

Ma perché l’azienda sta cercando il 47enne? Per fargli un enorme regalo, a quanto pare. Nel post condiviso sui profili ufficiali, chiedono aiuto per rintracciare “un uomo fantastico con una storia fantastica” e fare qualcosa per lui.

Nello specifico, si legge, Heinz “vuole celebrare il suo ritorno a casa sano e salvo e aiutarlo comprandogli una nuova barca“. L’intenzione è quindi quella di ripagarlo dell’imbarcazione persa, fornendogliene una equipaggiata con una tecnologia di navigazione che lo metta al riparo da futuri disastri.

Fonte foto: https://www.instagram.com/p/CopfIRWOIrI/?hl=en Il post della Heinz su Instagram

L’azienda ha contattato le autorità dominicane e quelle colombiane, ma non è riuscita a trovarlo. Ha lanciato così un appello tramite social e l’hashtag #FindTheKetchupBoatGuy, chiedendo alla comunità del web di aiutarli a trovare Elvis.