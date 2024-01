SONDAGGIO - Torna il Festival di Sanremo 2024 con Amadeus alla conduzione: lo guarderai oppure no?

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Perché Sanremo è Sanremo. Da martedì 6 a sabato 11 febbraio andrà in scena la 74^ edizione del Festival, condotta ancora una volta da Amadeus. I cantanti saranno 30, da chi l’ha già vinto come Mahmood ad assoluti esordienti come La Sad.

Ovviamente, come da tradizione, l’Italia sembrerà fermarsi: non mancheranno le polemiche, perché Sanremo non rappresenta più da anni solamente la musica, ma anche una fotografia del Paese, con evidenti riferimenti alla politica e all’attualità.

Dai cachet ai monologhi degli ospiti, dai testi delle canzoni ai fuori programma: tanti spettatori, in fondo, non aspettano altro.

Ma c’è anche chi, invece, Sanremo proprio non lo sopporta, per svariati motivi.

E voi cosa farete? Guardarete il Festival?

Dite la vostra partecipando al sondaggio (il nostro rilevamento non si basa su un metodo scientifico e non ha la pretesa di essere attendibile né di orientare l’opinione degli italiani. Ricordiamo che ogni utente può liberamente cliccare sulle singole voci del quesito solo una volta. Se il sondaggio non viene visualizzato nella modalità corretta clicca qui):