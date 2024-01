Duetti del Festival di Sanremo 2024 di Amadeus, le indiscrezioni: sul palco Cocciante, Vecchioni, Nada e Skin

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Sul palco del Festival di Sanremo 2024, condotto per la quinta volta da Amadeus, potrebbero esserci anche Cocciante, Vecchioni, Skin e Nada nella serata dei duetti. La lista degli artisti scelti dai 30 cantanti in gara all’Ariston dal 6 al 10 febbraio 2024 non sono ancora ufficiali, ma circolano diverse indiscrezioni che vedrebbero tanti big di ritorno per la serata cover.

Indiscrezioni sui duetti di Sanremo 2024

Nulla di ufficiale, ma le voci si rincorrono in vista del Festival di Sanremo 2024 che si terrà, come sempre all’Ariston, dal 6 al 10 febbraio 2024. I cantanti in gara ci sono tutti, ben 30, ma a mancare sono alcuni dettagli delle performance degli artisti.

Se già sono stati resi noti i titoli dei brani che canteranno per ambire al successo del kermesse, a mancare all’appello sono testi e melodie che si conosceranno sull’Ariston (o per le parole a ridosso del Festival), così come il piano dettagliato dei duetti.

Infatti, come ogni anno, anche nel 2024 andrà in scena la famosa serata delle cover nella quale i cantanti potranno scegliere un brano da cantare in duetto con altri artisti invitati ad hoc sul palco dell’Ariston. Chi saranno i prescelti? Tanti rumors, alcune conferme, ma la serata dei duetti si preannuncia ricca e Amadeus, in vista di quello che potrebbe essere il suo ultimo Sanremo, ne è felice.

La lista dei possibili duetti

Di seguito, quindi, le indiscrezioni sulle scelte fatte dagli artisti per la serata cover.

Fiorella Mannoia – Francesco Gabbani

– Francesco Gabbani Geolier – Gigi D’Alessio, Luchè e Gue Pequeno

– Gigi D’Alessio, Luchè e Gue Pequeno Emma – Bresh

– Bresh Fred De Palma – Eiffel 65

– Eiffel 65 La Sad – Donatella Rettore (che aveva anticipato la partecipazione a Mara Venier)

– Donatella Rettore (che aveva anticipato la partecipazione a Mara Venier) Il Tre – Fabrizio Moro

– Fabrizio Moro Alfa – Roberto Vecchioni

– Roberto Vecchioni Il Volo – Stef Burns

– Stef Burns Alessandra Amoroso – Boomdabash

– Boomdabash Gazzelle – Fulminacci

– Fulminacci Negramaro – Malika Ayane

– Malika Ayane Irama – Riccardo Cocciante

– Riccardo Cocciante Loredana Bertè – Venerus

– Venerus The Kolors – Umberto Tozzi

– Umberto Tozzi Big Mama – Gia e Sissi

– Gia e Sissi Annalisa – La Rappresentante di Lista

– La Rappresentante di Lista Mr. Rain – I Gemelli Diversi

– I Gemelli Diversi Maninni – Ermal Meta

– Ermal Meta Santi Francesi – Skin

– Skin Clara – Ivana Spagna

– Ivana Spagna Bnkr44 – Nada

Ancora indecisi invece altri artisti come Ghali, Mahmood, Dargen D’Amico, Angelina Mango, Rose Villain, Diodato, i Ricchi e Poveri e Sangiovanni. Renga e Nek, invece dovrebbero auto-coverizzarsi, cantando l’uno le canzoni dell’altro, senza chiamare quindi ospiti esterni.

Fonte foto: ANSA

In tanti si aspettavano invece il duetto Annalisa-Elodie, ma la cantante ligure avrebbe deciso di optare su Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina de La Rappresentante di Lista.

Quando si terrà la serata cover a Sanremo 2024

Non resta dunque che attendere le ufficialità in vista della serata cover che, come sempre, si terrà nella sera che precede la finale del Festival.

A Sanremo 2024, dunque, la puntata dedicata ai duetti sarà quella di venerdì 9 febbraio 2024, con inizio fissato alle 20.40.