Domenica In, Donatella Rettore e lo spoiler su Sanremo 2024: "Non è detto che tu non mi veda"

Spoiler in vista di Sanremo 2024. Ospite a Domenica In, Donatella Rettore si è lasciata sfuggire un’anticipazione legata alla sua possibile presenza al prossimo festival condotto da Amadeus (in onda dal 6 al 10 febbraio). La cantante, invitata nel salotto televisivo di Mara Venier, ha infatti rivelato che tornerà sul palco dell’Ariston.

Gli ospiti a Domenica In

Nel corso della puntata di Domenica In del 7 gennaio, è stato dato spazio alla musica e si è parlato della prossima kermesse che si tiene annualmente nella città ligure.

Tra gli ospiti presenti in studio i Cugini di Campagna, Marina Occhiena dei Ricchi e Poveri, Nicola di Bari, Bobby Solo e Donatella Rettore.

Fonte foto: ANSA Ditonellapiaga e Donatella Rettore si esibiscono sul palco del teatro Ariston durante il 72° Festival di Sanremo, nel 2022

Le parole di Donatella Rettore

Nel corso della trasmissione la nota cantante ha confessato alla Venier che sarà presente al prossimo festival (che sarà condotto per la quinta volta di fila da Amadeus).

“Non è detto che tu non mi veda a Sanremo 2024”, ha detto a un certo punto, suscitando la curiosità dei telespettatori.

“Quest’anno?” è stata la replica immediata. “Già. Ho dato un piccolo spoiler”, ha risposto la Rettore.

Gli ospiti sulla nave Costa Smeralda

Qualche giorno fa, nel corso del Tg1 Amadeus ha svelato i nomi degli ospiti che saliranno su uno dei palchi secondari del Festival: la nave da crociera Costa Smeralda ancorata al largo di Sanremo, collegata ogni sera anche con il Teatro Ariston.

Nel corso della prima serata di martedì 6 febbraio ci sarà un “rapper fortissimo, numero uno in classifica, Tedua“, ha annunciato il conduttore e direttore artistico.

“Mercoledì un produttore e dj di livello internazionale, Bob Sinclar“, mentre “nella terza serata a bordo un cantante molto amato dai giovani, Bresh”.

Venerdì 9 febbraio sarà invece il turno di un “grande ritorno: Gigi D’Agostino“, mentre sarà ancora Tedua a chiudere sabato la quinta serata, “ma con una sorpresa”, ha concluso.