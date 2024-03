SONDAGGIO - Matteo Salvini sempre più in discussione nella maggioranza: è ancora il leader giusto per la Lega?

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Mercoledì 20 marzo il vicepremier e ministro dei Trasporti Matteo Salvini, dopo essersi seduto per qualche minuto accanto alla premier Giorgia Meloni nell’Aula della Camera, ha lasciato l’emiciclo prima della replica della presidente in vista del Consiglio europeo. Ai banchi del Governo, quindi, non c’è stato più nessun esponente della Lega: la sedia che era stata occupata dal leader del Carroccio è rimasta vuota per 10 minuti. Dopodiché è comparso il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie Roberto Calderoli, che si è seduto accanto a quello della Salute, Orazio Schillaci.

La leader di FdI, durante la replica, ha citato l‘alleato di Governo: “Mi si dice di parlare con Orban e con Salvini per chiarire il sostegno all’Ucraina. In entrambi i casi contano le decisioni e i voti. Il Governo italiano ha una posizione chiara e in Ue” tra le altre cose “siamo riusciti a garantire la revisione del bilancio pluriennale che consente di sostenere l’Ucraina per i prossimi 4 anni”.

E ancora: “Quando io parlo con le persone con cui ho buoni rapporti porto a casa dei risultati“.

Ma i ferri nella maggioranza, dopo le dichiarazioni sulle elezioni in Russia stravinte da Vladimir Putin, sono corti.

E la flessione nel consenso, per quanto riguarda la Lega, apre il dibattito: Matteo Salvini è ancora il leader giusto?

Dite la vostra partecipando al sondaggio (il nostro rilevamento non si basa su un metodo scientifico e non ha la pretesa di essere attendibile né di orientare l’opinione degli italiani. Ricordiamo che ogni utente può liberamente cliccare sulle singole voci del quesito solo una volta).

Se il sondaggio non viene visualizzato nella modalità corretta clicca qui.