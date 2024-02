Soldi pubblici ai rom per non occupare le case a Ponsacco (Pisa): la versione della sindaca Francesca Brogi

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

A Ponsacco, in provincia di Pisa, la sindaca avrebbe stanziato fondi pubblici per risolvere il problema delle case occupate da “almeno 300 rom”, come riporta l’inviata Flaviana Scisci del programma ‘Dritto e Rovescio” condotto da Paolo del Debbio. L’inviata si è portata sul luogo interessato e ha provato a dialogare con gli occupanti.

“Sono ca**i nostri”, risponde una donna quando le viene chiesto il motivo della loro occupazione. “Non mi piace lavorare”, risponde un altro residente, ma dalle finestre e i corridoi arrivano le minacce nei confronti della troupe Mediaset che inizia a ricevere getti d’acqua, un modo per segnalare la presenza non gradita e per invitare la giornalista a lasciare quel posto. Cosa sta succedendo?

L’inviata riferisce che la Regione Toscana avrebbe stanziato 200 mila euro di fondi straordinari “per la riallocazione di queste persone”, e “soltanto 80 mila vanno al Comune di Ponsacco guidato dalla sindaca PD Francesca Brogi” destinati all’erogazione “di contributi per le spese di cauzione e affitto“, ma anche per le strutture ricettive cui dovranno essere sistemate le persone interessate dall’intervento.

L’inviata ha contattato Francesca Brogi, che ha attribuito a “politiche sbagliate di smantellamento dei campi rom avviate da comuni vicini di vario colore politico” la responsabilità della situazione. Allo stesso tempo, riferisce che le risorse “verranno rendicontate” e “quelle che non vengono utilizzate non saranno utilizzate”.