Sofia Goggia con due piedi sinistri sulla copertina di 7: il fotografo Massimo Sestini si scusa, la vicenda

Anche i meno attenti hanno notato subito qualcosa di strano guardando la copertina di “7” e per più distratti ci ha pensato il tam tam sui social. La campionessa azzurra di sci Sofia Goggia è apparsa sull’ultimo numero del settimanale del Corriere della Sera con due piedi sinistri. Una svista madornale che ha scatenato l’ironia sui social, a partire dalla stessa protagonista della cover story, ma che avrà fatto passare una brutta giornata al fotografo Massimo Sestini e soprattutto al suo postproducer.

I due piedi sinistri sulla copertina di 7

Una delle prime ad accorgersi dell’errore è stata proprio la sciatrice bergamasca, che ci ha subito scherzato su con un post sui social: “Quando ti accorgi che che i tuoi piedi in copertina sono entrambi sinistri”.

La fuoriclasse azzurra di discesa libera si è raccontata in un’intervista al settimanale Sette parlando del suo periodo di ripresa dall’ennesimo brutto infortunio, che gli ha provocato la rottura di tibia e malleolo durante un allenamento a febbraio. La foto sulla copertina ritrae Sofia Goggia distesa sul letto insieme al suo pastore australiano Belle, con i due piedi frutto di un errore di fotoritocco e anche un braccio destro non molto proporzionato.

L’intervista con Fiorello

Goggia ha poi continuato a scherzare sull’episodio anche con Fiorello durante la puntata dell’8 aprile di Viva Radio 2!. “Hanno assunto lo stesso grafico di Kate Middleton“, ha ironizzato la sciatrice.

“Ma i tuoi genitori si sono preoccupati per i due piedi sinistri?” ha chiesto il conduttore siciliano a Goggia. “Direi che gli ortopedici durante l’operazione non hanno fatto un ottimo lavoro, nonostante me l’abbiano assicurato. La Schlein vuole ripartire dai miei piedi” ha scherzato l’atleta.

“Ho anche due mani sinistre” ha detto ancora mostrando in collegamento con la trasmissione la vera foto che, come ha detto Fiorello, “era perfetta”.

Le scuse del fotografo

In risposta al tam tam mediatico sono poi arrivate anche le scuse di Massimo Sestini, fotografo pluripremiato, già vincitore del World Press Photo: “Mi è accaduto un incidente con la copertina di 7 su Sofia Goggia – ha spiegato sul suo profilo Instagram – Il mio postproducer ha deciso di sostituire un piede che aveva una posizione meno bella con un altro, a mia insaputa, e ha sbagliato”.

“Purtroppo avrei dovuto verificare ogni singolo fotogramma ma stavo partendo per la Terra del Fuoco – ha aggiunto il fotografo – dove mi sono imbarcato sull’Amerigo Vespucci, un viaggio di due settimane che non mi ha dato modo di controllare il suo lavoro con l’attenzione necessaria. Preciso che dalla redazione di 7 non mi era stato chiesto nessun intervento di postproduzione. Mi scuso per questo errore con i lettori, con la redazione e con Sofia Goggia i cui piedi sono bellissimi, anche senza ritocchi”.