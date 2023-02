Siria, attacchi aerei israeliani sulla capitale Damasco, colpite postazioni iraniane: 5 morti

Almeno cinque persone sono rimaste uccise e 15 ferite in attacchi aerei israeliani sulla capitale della Siria, Damasco, nella notte tra il 18 e il 19 febbraio 2023.

Nuovo attacco contro la Siria

Secondo Al Jazeera, i raid israeliani avrebbero colpito un edificio nel quartiere Kafr Sousa, nel centro di Damasco.

L’agenzia siriana (Sana) ha confermato che le difese aeree hanno affrontato “obiettivi ostili nel cielo intorno a Damasco“.

Citando una fonte militare, Sana ha riferito che cinque persone sono state uccise, tra cui un soldato, e “un certo numero di edifici residenziali” sono stati distrutti.

Nessun commento da Israele

“L’attacco di domenica è il più mortale attacco israeliano nella capitale siriana“, ha dichiarato Rami Abdel Rahman, capo dell’Osservatorio siriano per i diritti umani, un gruppo con sede nel Regno Unito che ha una vasta rete di fonti all’interno della Siria.

Israele non ha commentato gli attacchi aerei, che sono stati effettuati un mese dopo l’attacco missilistico israeliano contro l’aeroporto internazionale di Damasco nel quale rimasero uccise quattro persone, tra cui due soldati.

Fonte foto: GETTY I danni causati dall’attacco israeliano

L’obiettivo degli attacchi

Due fonti dell’intelligence occidentale hanno affermato che l’obiettivo era un centro logistico gestito dal Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche iraniane.

I raid, che negli ultimi mesi hanno preso di mira aeroporti e basi aeree siriane, hanno l’obiettivo di rallentare il crescente radicamento dell’Iran in Siria, dicono gli analisti militari interpellati da Al Jazeera.

La presenza della Repubblica Islamica dell’Iran nella regione, infatti, è considerata una minaccia per la sicurezza nazionale di Israele.

L’Iran ha ampliato la sua presenza militare in Siria negli ultimi anni. Commentando l’ultimo attacco, Nasser Kanani, portavoce del ministero degli Esteri iraniano, ha accusato Israele di “cercare di esacerbare il dolore e la sofferenza della nazione siriana in un momento in cui deve affrontare gli effetti del recente devastante terremoto”.

La Siria ha condannato l’offensiva israeliana e ha chiesto alla comunità internazionale e al Consiglio di Sicurezza dell’Onu di punire lo Stato ebraico per i suoi “attacchi sistematici contro la popolazione civile”. Anche la Russia ha condannato l’attacco aereo israeliano, definendolo una “grave violazione del diritto internazionale“.