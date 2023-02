La Russia ha invitato Roger Waters a parlare al Consiglio ONU: chi è l’ex Pink Floyd bollato come filorusso

Il primo vice rappresentante permanente russo presso le Nazioni Unite, Dmitry Polyansky, ha dichiarato che la Russia ha chiesto al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite di includere il fondatore dei Pink Floyd, Roger Waters, nell’elenco degli oratori per la riunione del Consiglio sull’Ucraina in programma per oggi, 8 febbraio.

Chi è Roger Waters

Il 79enne Roger Waters è considerato (da molti) il fondatore e leader dei Pink Floyd, storico gruppo nel quale ha militato come bassista, cantante e autore, firmando musiche e testi di alcuni dei più grandi successi della band inglese.

Waters è figlio di un militare britannico caduto in Italia durante la Seconda Guerra Mondiale. Questa esperienza è stata alla base della creazione di The Wall, uno dei più grandi capolavori della musica internazionale, opera d’arte che è un inno alla libertà e al rifiuto della guerra.

Fonte foto: ANSA Roger Waters durante uno dei suoi ultimi concerti

Anche per questo confondono non poco le continue critiche mosse negli anni a Waters, accusato di mantenere delle posizioni filorusse che gli hanno creato negli anni problemi in diversi Paesi e un duro scambio di accuse con la moglie di David Gilmour, suo ex solidale nei Pink Floyd.

Roger Waters e la Russia

Già nel 2018, in seguito a due interviste rilasciate ad altrettante testate russe, che avevano approfittato della sua presenza nel Paese per dei concerti, Waters venne accusato di aver fatto propaganda filorussa, provando a legittimare l’annessione della Crimea.

Waters si lasciò anche andare in alcuni commenti sulla situazione politica in Ucraina, finendo anche sul sito di Mirotvorets, nel quale vengono evidenziati “segnali di crimini contro la sicurezza nazionale dell’Ucraina, della pace, dell’umanità e della legge internazionale”, con l’intento di informare forze dell’ordine e servizi segreti ucraini su “terroristi pro-Russia, separatisti, mercenari, criminali di guerra e assassini”.

Pochi mesa fa infatti, in un’intervista rilasciata a Rolling Stones, Waters aveva dichiarato di essere stato inserito “in una lista di persone da eliminare approvata dal governo ucraino. Sono su quella lista e hanno ucciso della gente di recente. Quando ti ammazzano, scrivono “liquidato” sulla tua foto”.

La polemica con Polly Samson e David Gilmour

Come se non bastasse, il 6 febbraio un tweet di Polly Samson, moglie dell’ex chitarrista e cantante dei Pink Floyd David Gilmour, con il quale Waters ha un lungo trascorso di rapporti di (poco) amore e (molto) odio, ha sferrato un durissimo attacco contro il bassista.

La Samson ha dichiarato che Waters è “antisemita fino al midollo”, oltre che “apologeta di Putin e un bugiardo, un ladro, un ipocrita, uno che elude le tasse e canta in playback, un misogino, un invidioso patologico, un megalomane”. Il tweet è stato anche “benedetto” dal marito, che in un commento ha detto che tutte le accuse sono “vere e dimostrabili”.

Waters ha risposto in modo molto laconico e serafico al tweet, ma non è escluso possa valutare delle azioni legali nei confronti della coppia.