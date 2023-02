Terremoto Turchia, morto Christian Atsu: l'ex Chelsea trovato tra le macerie, la conferma dell'agente

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Christian Atsu, il calciatore ex Chelsea in forza all’Hatayspor disperso dopo il terremoto che ha devastato la Turchia, è morto. Il corpo dell’attaccante ghanese, 31 anni, è stato trovato sotto le macerie nelle scorse ore, come confermato dal suo agente Murat Uzun Mehmet.

Dramma Atsu, morto l’ex calciatore del Chelsea

Poche ore prima del sisma Atsu aveva giocato e segnato il gol vittoria nel match di campionato tra la sua squadra e il Kasimpasa. Negli scorsi giorni si erano susseguite notizie e smentite sullo stato di salute del calciatore che però, nella giornata di sabato 18 febbraio 2023, è stato ritrovato dai soccorritori. “Il corpo senza vita di Atsu è stato trovato sotto le macerie. I suoi effetti personali sono ancora in fase di rimozione. È stato trovato anche il suo telefono”, ha detto il suo agente Murat Uzun Mehmet.

Secondo i media turchi, il 31enne ex giocatore di Chelsea e Newcastle in Inghilterra era sotto le macerie della residenza dei Rönesans, una torre di 12 piani crollata a causa del terremoto. Nelle scorse ore era stato ritrovato anche il corpo di Angelo Zen, l’italiano disperso. La conferma della morte di Atsu è arrivata anche dall’Hatayspor, che con un tweet ha fatto sapere che il corpo del 31enne è già in viaggio alla volta del Ghana, suo Paese natale, dove verranno celebrati i funerali.

Başımız sağ olsun. Göçük altında kalarak hayatını kaybeden futbolcumuz Christian Atsu’nun cenazesi memleketi Gana’ya gönderilmek üzere yola çıkmıştır. Seni unutmayacağız Atsu. Mekanın cennet olsun güzel insan. Üzüntümüzün tarifi yok. Huzur içinde uyu. pic.twitter.com/2CSVfwfEuR — Hatayspor (@Hatayspor_FK) February 18, 2023

Morto Atsu, giorni di terribili sementite

Atsu era entrato a far parte nel settembre scorso del club turco Hatayspor, con sede nella provincia di Antiochia, vicino all’epicentro del violento terremoto che ha colpito la Turchia il 6 febbraio.

L’ambasciata del Ghana in Turchia e la Federcalcio del Ghana hanno inizialmente affermato che l’attaccante era stato trovato vivo, ma questa informazione si è successivamente rivelata falsa. Il costruttore della residenza di lusso trasformata in un rudere, dove si ritiene siano sepolte 800 persone, è stato arrestato la scorsa settimana mentre tentava di lasciare la Turchia.

Chi era Christian Atsu, la carriera

Classe 1992 nato ad Accra, in Ghana, Christian Atsu si era fatto conoscere in giro per l’Europa con diverse maglie. Cresciuto nell’accademy degli olandesi del Feyenoord, dopo aver iniziato la carriera in Portogallo col Rio Ave e il Porto il ghanese venne acquistato dal Chelsea nel 2013, maglia con la quale però non riuscì mai a esordire.

In tre anni, infatti, l’attaccante venne girato più volte in prestito tra Olanda, Spagna e Inghilterra (Vitesse, Everton, Bournemouth e Malaga) prima di essere ceduto al Newcastle nel 2016. Dal 2021 la sua carriera ha subito la svolta araba, con l’approdo prima all’Al Raed per poi trasferirsi ai turchi dell’Hatayspor.