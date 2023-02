Ritrovato senza vita il corpo di Angelo Zen, l'italiano scomparso nel terremoto in Turchia

È stato ritrovato senza vita il corpo di Angelo Zen, l’imprenditore l’italiano scomparso in Turchia in seguito al terremoto dello scorso 6 febbraio. A darne l’annuncio è stato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani.

Il ritrovamento di Angelo Zen, disperso nel terremoto

A dare l’annuncio del ritrovamento del corpo senza vita di Angelo Zen è stato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, tramite un messaggio affidato a Twitter.

Angelo Zen era scomparso nella notte tra il 5 e il 6 febbraio, in seguito al terribile terremoto che ha devastato Turchia e Siria.

Purtroppo è stato ritrovato senza vita il corpo di Angelo Zen. Abbiamo già provveduto ad informare la famiglia e attraverso la nostra Ambasciata in #Turchia ad avviare le procedure di rientro della salma in Italia. Mi stringo al dolore dei suoi cari. — Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) February 16, 2023

Il tweet con il quale il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha annunciato il ritrovamento di Angelo Zen

Di lui non si avevano più notizie in seguito al sisma, e nonostante l’imponente macchina dei soccorsi che da subito si è attivata, e che ha reso possibile il salvataggio di persone sepolte vive sotto le macerie dei palazzi crollati, per Angelo non c’è stato nulla da fare.

Angelo Zen, dal Veneto in Turchia per lavoro

Angelo Zen era un sessantenne originario di Saronno, provincia di Varese, che era però residente a Martellago, comune che fa parte della città metropolitana di Venezia, in Veneto.

L’uomo, che di professione era un consulente orafo, specializzato in macchinari per l’oreficeria, si trovava in Turchia per lavoro. Alloggiava al Sahra Hotel, completamente distrutto dal sisma, nella città turca di Kahramanmaras.

L’ultimo contatto che ha avuto con la famiglia risale proprio a domenica 5 febbraio, il giorno prima del devastante sisma che lo ha ucciso.

Proseguono i salvataggi

Nel frattempo continuano senza soste le operazioni di ricerca dei dispersi in Turchia e Siria, dove l’ultima ritrovata, in ordine di tempo, è una ragazza di 17 anni salvata dalle macerie sotto le quali è rimasta per 248 ore.

A distanza di dieci giorni dal sisma, il bilancio delle vittime continua a crescere dopo aver superato le 41mila persone decedute.

E mentre tutto il mondo invia aiuti, lo sciame sismico non si arresta, con quasi 3.500 scosse di assestamento, lo spostamento dei terreni e la creazione di una faglia che ha spaccato in due il terreno per chilometri.