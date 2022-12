Siena, scoppia un incendio all'ingresso della banca: dipendenti in fuga, si indaga sulle cause

Momenti di paura e allarme lungo la mattinata di lunedì 19 dicembre a Siena, nella filiale della banca Bnl. Innanzi all’entrata dell’istituto di credito, in strada, si è innescato un incendio.

L’intervento dei vigili del fuoco

In particolare, come riferisce il quotidiano La Nazione, le fiamme sono divampate nell’area di cantiere per l’ammodernamento dei locali.

Sul luogo dell’incidente si sono precipitati le forze dell’ordine e i vigili del fuoco dopo essere stati allertati dai dipendenti della banca che, vedendo le fiamme, hanno tempestivamente abbandonato il luogo di lavoro, uscendo dalla filiale.

Nel momento in cui i dipendenti si sono resi conto dell’incendio, all’interno della banca non c’erano clienti.

Nessun ferito tra i dipendenti della banca

I pompieri, intervenuti con puntualità, hanno provveduto a domare le fiamme e a far rientrare l’allarme. Non si registrano feriti né ci sono stati danni all’interno della banca.

Zero feriti tra gli operai

Zero feriti anche tra gli operai della società edile a cui sono stati affidati i lavori di ammodernamento. Non chiare le cause che hanno fatto scoppiare l’incendio. Sul caso stanno indagando vigili del fuoco e polizia.