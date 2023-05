Si ferma per far attraversare la strada alle anatre e viene investito dall'auto: 41enne muore davanti ai figli

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Un uomo di 41 anni ha perso la vita dopo un gesto eroico nei confronti di una famiglia di anatre che stavano attraversando la strada. L’uomo, che aveva accostato per permettere agli animali di passare da una parte all’altra della carreggiata, è stato investito e ucciso da un’auto che lo ha centrato a forte velocità.

Investito davanti ai figli

L’episodio è avvenuto a nei pressi di Rocklin, a circa 20 miglia dalla città di Sacramento, il 18 maggio scorso. Secondo quanto riferito dalle testate locali a perdere la vita è stato il 41enna Casey Rivara, protagonista di un gesto eroico e allo stesso tempo drammatico.

Infatti, dopo aver accostato la propria auto, in cui erano presenti anche i figli e la moglie, l’uomo ha protetto gli animali e ritornando verso l’automobile è stato centrato da una vettura. Alla guida c’era una giovane di 17 anni che non è riuscita a evitarlo data la forte velocità alla quale stava viaggiando.

Per Rivara, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. Sbalzato sull’asfalto, infatti, il 41enne è morto davanti agli occhi dei due figli che il papà aveva da poco preso dall’allenamento di nuoto.

Il gesto prima della morte

La comunità californiana di Rocklin è sotto choc per la morte di Casey Rivara, soprattutto dato il gesto che aveva compiuto per proteggere una famiglia di anatre. Il 41enne, infatti, ha messo in pericolo la propria vita per aiutare gli animali.

Secondo quanto raccontato, infatti, l’uomo ha notato un’anatra intenta ad attraversare la strada con i suoi anatroccoli in un tratto di strada a scorrimento veloce e temendo che i piccoli potessero essere investiti ha deciso di accostare l’auto. Sceso dall’automobile, Rivara ha aiutato la famigliola a giungere dall’altro lato, fino a essere in completa sicurezza sul marciapiede.

Ma è stato tornando alla sua auto che si è consumatala tragedia, con la vettura guidata dalla 17enne che lo ha centrato in pieno e ucciso.

Il cordoglio e le parole della moglie

Un dramma che ha lasciato senza parole la piccola comunità californiana di Rocklin, che si è unita intorno alla famiglia Rivara. La moglie, sui social, ha ringraziato tutti per i messaggi ricevuti per la morte del marito dopo il gesto.

“Vogliamo esprimere la nostra sincera gratitudine a tutti voi per i messaggi e i gesti di gentilezza che abbiamo ricevuto in questi giorni – ha scritto la donna su Facebook –. Casey è stato un marito e un padre gentile e straordinario. Anche il suo ultimo gesto in questo mondo è stato un segno della sua compassione”.