Pedone investito da un'auto sulla Provinciale a Bressana Bottarone: morto 68enne, la dinamica dell'incidente

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Grave incidente stradale a Bressana Bottarone, dove sulla strada Provinciale un uomo di 68 anni è stato investito e ucciso da un’auto. L’uomo, secondo quanto rilevato, stava passeggiando come ogni mattina sulla strada e per cause ancora da accertare è stato centrato in pieno da una Citroen C3 che non è riuscita a evitarlo.

L’incidente a Bressana Bottarone

L’incidente è avvenuto nella mattina di sabato 20 maggio 2023 a Bressana Bottarone, in provincia di Pavia. Come faceva ogni mattina, il 68enne Gianfranco Polesel si trovava a passeggiare sulla Provinciale verso le 9.30 quando è stato centrato in pieno da un’auto.

La vettura, che secondo quanto rilevato pare procedesse da Voghera-Castelletto di Branduzzo in direzione Bressana Bottarone-Pavia, non è riuscita a evitare l’anziano che è stato colpito in pieno e con violenza. Alla guida c’era una donna che si è fermata e ha immediatamente avvertito i soccorsi.

Fonte foto: Tuttocittà.it

I soccorsi e la dinamica

Sul posto sono immediatamente intervenuti gli uomini del 118, ma al loro arrivo i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 68enne. Per l’uomo, infatti, sono state fatali le ferite riportate nello scontro con la vettura.

Dalla centrale operativa dell’Areu sono state inviate sul posto in codice rosso sia l’auto medica, con il rianimatore a bordo, che l’ambulanza, della Croce rossa di Casteggio, ma la vittima dell’investimento era già priva di vita e non è stato possibile far altro che constatare il decesso.

Secondo quanto emerge, sembra che la donna al volante della Citroen C3 potrebbe non aver visto il pedone in attraversamento, all’altezza della stazione di servizio Q8 lungo la Sp1 Bressana-Salice, o non è comunque riuscita a evitare l’impatto mortale.

Chi era la vittima dell’incidente

A perdere la vita, come detto, è stato il 68enne Gianfranco Polesel. L’uomo, secondo quanto emerge, era un ex dipendente del settore Igiene Urbana che ha lavorato per anni presso la ASM Voghera.

La stessa azienda, una volta appresa la notizia della morte del suo ex dipendente, ha diramato una nota di cordoglio ricordando il 68enne: “Apprezzato e benvoluto da tutti per la sua dedizione al lavoro e le sua qualità umane, la tragica scomparsa di Gianfranco ha lasciato un profondo dolore in tutti i suoi ex colleghi”.