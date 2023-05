Donna muore in un incidente a Corciano nel Perugino: nell'urto frontale tra due auto ferito gravemente un uomo

Giornalista professionista dal 2017, scrivo di cronaca e attualità economico-politica, da sempre mi interesso di tematiche sociali e di sport. Patito di musica, ho vissuto diverse esperienze in radio. Dopo il master in giornalismo a Torino, per anni ho fatto su e giù da Palermo, dove sono nato e, per adesso, tornato.

Una donna di 45 anni ha perso la vita a Corciano, in Provincia di Perugia, a causa di un incidente frontale tra due auto sulla provinciale 172. In seguito all’impatto è rimasto ferito anche un uomo, alla guida dell’altra vettura, trasportato in ospedale in gravi condizioni. Ne danno notizia i quotidiani locali.

L’incidente a Corciano

Le due auto si sono scontrate nel tratto di strada della provinciale 172 nei pressi del bivio del crocifisso di Corciano. L’identità della vittima non è ancora stata resa nota. Come ricorda il quotidiano ‘La Nazione’, per un altro incidente avvenuto due anni fa nello stesso tratto di strada morì una bambina di 5 anni.

Fonte foto: Tuttocittà.it Il Comune di Corciano dove è avvenuto il frontale letale per una donna di 45 anni

Nell’urto sarebbe rimasta coinvolta anche una terza vettura. L’impatto è stato talmente violento che i due mezzi sono finiti nella scarpata sottostante. Sul posto 118, vigili del fuoco e polizia municipale di Corciano.

L’incidente ad Arcore

Nella giornata di sabato 20 maggio un altro incidente frontale è avvenuto nei pressi di Arcore, nel Milanese, dove un’auto ha preso in contromano la provinciale tra i comuni di Villasanta e Lesmo.

L’auto, un’Alfa Romeo guidata da un 27enne, ha creato il panico sfrecciando tra le auto provenienti dal senso di marcia opposto sfiorando la tragedia.

Come riporta ‘Il Giorno’, i conducenti di una Opel Corsa e di una Nissan che viaggiavano in direzione opposta sono riusciti a evitare lo scontro per un soffio. Ma l’urto è stato inevitabile per una Lancia Y su cui viaggiavano una donna di 45 anni e un giovane di 21, centrata in pieno dall’Alfa all’altezza del campo di calcio della Casati Arcore. Nonostante l’impatto, l’Alfa non si è fermata e ha travolto alcuni cartelli stradali prima di fermarsi al centro della rotonda de La Cà.

Due i feriti, trasportati in ospedale in codice giallo. Intervenuti sul posto due ambulanze, un’automedica, due mezzi dei vigili del fuoco, carabinieri e polizia locale. Per effettuare i soccorsi la strada è stata chiusa parzialmente al traffico