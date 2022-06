Si chiama Martina Patti e ha una figlia di nome Elena: insultata sui social, scatta la denuncia

Si chiama Martina Patti, ha 23 anni e ha una figlia di nome Elena: una ragazza di Catania, solo omonima della donna in carcere per l’omicidio di Mascalucia, è stata presa di mira e insultata sui social network in seguito all’efferato delitto. La vicenda è riportata da ‘La Sicilia’.

Il caso di omonimia

La Martina Patti presa di mira sui social ingiustamente su ‘Facebook’ e ‘Instagram’ ha la stessa età della mamma di Elena Del Pozzo e ha una figlia che si chiama proprio Elena, che però ha 3 anni (mentre la vittima ne aveva 5).

Vive a Catania, a non molta distanza da dove è accaduto l’omicidio, ma è solo omonima della Martina Patti attualmente in carcere e, con lei, non ha alcuna parentela. Lavora in un panificio.

Fonte foto: ANSA Fiori e disegni lasciati davanti l’abitazione di Elena Del Pozzo.

Gli insulti ricevuti

Diversi gli insulti ricevuti sui social network, riportati da ‘La Sicilia’: “Marcisci in carcere e rifletti su cosa hai fatto”, “Sei una m… di donna, hai ucciso tua figlia, il sangue del tuo sangue»”, “Ti sei rovinata l’esistenza, tua figlia ti maledirà, come i tuoi genitori e i tuoi suoceri”.

La denuncia alla Polizia Postale

La Martina Patti di Catania ha provato a far chiarezza con un post: “Non sono io la mamma della bambina trovata morta”.

Ciò, però, non è bastato: la ragazza, infatti, si è dovuta rivolgere alla Polizia Postale a seguito dei tanti insulti sui social destinati a lei, “colpevole” solo di omonimia.

Confermato il fermo per Martina Patti, la mamma di Elena Del Pozzo

Intanto, la “vera” Martina Patti, cioè la mamma di Elena Del Pozzo, è destinata a rimanere in carcere.

Come riportato dall’agenzia ‘Ansa’, infatti, così ha deciso il Gip di Catania Daniela Monaco Crea, che ha convalidato il fermo della Procura ed emesso un’ordinanza di custodia cautelare per omicidio premeditato pluriaggravato e occultamento di cadavere.

Dai primi risultati dell’autopsia sul corpicino di Elena Del Pozzo è emerso che la piccola è morta dopo essere stata colpita con almeno 11 coltellate. Uno solo è stato letale perché ha reciso i vasi dell’arteria succlavia, la bimba non sarebbe deceduta subito.