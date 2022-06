Sesto San Giovanni, 19enne uccide il padre e confessa in una telefonata al 112

“Correte, ho ucciso mio padre”. È il contenuto di una telefonata arrivata questa mattina da Sesto San Giovanni (Milano) al numero unico per le emergenze 112. A confessare è stato un 19enne: giunte sul posto, le forze dell’ordine hanno trovato il giovane in stato confusionale e il cadavere dell’uomo in un’altra stanza.

Uccide il padre a Sesto San Giovanni, la dinamica e l’arrivo delle forze dell’ordine

La telefonata è partita da Sesto San Giovanni, un comune della città metropolitana di Milano. A comporre il 112 e a parlare è stato un giovane italiano di 19 anni.

Ciò che è stato pronunciato al telefono si è rivelato essere vero: il giovane ha davvero tolto la vita a un 57enne, suo padre, confessando subito dopo il delitto, avvenuto nella casa di famiglia via Saint Denis 9, nei pressi dell’ospedale.

Il 19enne è stato trovato dalle forze dell’ordine in stato confusionale. In un’altra stanza è invece stato trovato il cadavere dell’uomo. Al momento, sul posto, ci sono anche il personale della scientifica, che sta eseguendo alcuni rilievi, e il medico legale.

La notizia ha scosso una cittadinanza che, nel corso della giornata di oggi, è chiamata a recarsi alle urne per eleggere il nuovo sindaco.