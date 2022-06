Amministrative 2022: i candidati VIP alle elezioni del 12 giugno, da Claudio Cecchetto a Damiano Tommasi

Sono sempre più vicine le elezioni amministrative 2022. Anche a questo giro spuntano i nomi dei ‘famosi’, quelli che non siamo abituati a vedere in un contesto politico.

Claudio Cecchetto, Riccione

Proprio lui, quello del ‘Gioca Jouer’ nonché disc jockey delle spiagge italiane degli anni ’80 e ’90, storico talent scout di Max Pezzali, Fiorello, Sabrina Salerno e tanti altri.

Claudio Cecchetto, 70 anni, è candidato sindaco per Riccione. Nel suo programma si parla di sostenibilità, sicurezza, inclusione e – ovviamente – turismo.

Il disc jockey più famoso d’Italia propone una Riccione più vicina agli eventi culturali, senza il declivio sociale che separa le periferie dalla città e con più opportunità per le donne.

La candidatura di Claudio Cecchetto è sostenuta da quattro liste civiche: Claudio Cecchetto Sindaco, Riccione Civica, Fratelli di Riccione, Riccione Mediterranea.

Nessuna affiliazione? Il talent scout risponde con fierezza all’AGI: “Alcuni politici locali mi hanno corteggiato, ma le direttive da Roma evidentemente erano diverse.

Fonte foto: ANSA Claudio Cecchetto candidato sindaco a Riccione

Così ho deciso di candidarmi con un polo civico e, visto che Riccione ha sempre creato tendenze, mi auguro che proprio da qui nasca la moda dei civici”.

Damiano Tommasi, Verona

L’ex centrocampista della Roma Damiano Tommasi, 47 anni, è in corsa per la carica di sindaco alle amministrative 2022 per Verona.

Fonte foto: ANSA Damiano Tommasi candidato sindaco a Verona

La sua coalizione si chiama Rete!, orientata con il centrosinistra con coraggio in quanto la città scaligera fino ad oggi è stata amministrata dal centrodestra.

Nel suo programma Tommasi punta ai giovani, allo sviluppo sostenibile e all’integrazione.

Durante un’intervista a Fanpage ha dichiarato: “Abbiamo inserito nel programma diciotto progetti per under 30, bisogna dare spazio alla creatività dei giovani”.

Ancora, Tommasi rivela che la sua candidatura non ha niente di ideologico. Perché?

L’ex calciatore risponde: “Così si perdono di vista le potenzialità di una città che dovrebbe avere un ruolo più importante sia a livello territoriale che nazionale e internazionale”.

Stefania Pezzopane, L’Aquila

Stefania Pezzopane è candidata sindaca per L’Aquila. Deputata del Partito Democratico, 62 anni, è in corsa con centrosinistra e con il sostegno di sei liste.

Con lo slogan ‘Scegliamo L’Aquila’, la Pezzopane intende proporre “un progetto condiviso di cambiamento, per rendere più aperta, più ricca e competitiva la nostra città”.

A suo sostegno ci sono PD, L’Aquila Coraggiosa, L’Aquila Nuova, Movimento 5 Stelle, Demos e 99 L’Aquila.

Fonte foto: ANSA Stefania Pezzopane candidata sindaca a L’Aquila

Sono cinque i punti principali del programma di Pezzopane per la corsa alla carica di sindaca: pianificazione, mobilità, formazione, cultura e accessibilità.

Qualche anno fa Stefania Pezzopane era finita sotto i riflettori del gossip per la sua relazione con Simone Coccia Colaiuta, suo conterraneo nonché ex modello ed ex inquilino del Grande Fratello 15.

Morgan, Fabrizio Corona, Fausto Leali: i candidati mancati

La corsa alle amministrative 2022, però, ha lasciato per strada qualche pezzo. Nei mesi scorsi erano stati fatti altri nomi tra i potenziali candidati sia come consiglieri comunali che per la carica di sindaco.

Morgan, all’anagrafe Marco Castoldi, noto cantautore e frontman dei Bluvertigo, era tra questi. Vittorio Sgarbi gli aveva proposto di candidarsi per la lista Rinascimento.

In questo modo il cantautore avrebbe dovuto sostenere il centrodestra a Verona, ma il sindaco uscente Federico Sboarina aveva detto: “Morgan è un grande artista, ma non sarà nelle mie liste”.

Fonte foto: ANSA Fabrizio Corona era stato proposto da Vittorio Sgarbi per il Meridione

Sgarbi aveva dunque proposto un’alternativa con la corsa per la città di Parma. Morgan aveva risposto: “Valuterò”, ma ad oggi il nome del cantautore non compare in alcuna lista.

Sempre Sgarbi aveva estratto il nome anche di Fabrizio Corona da candidare “da qualche parte nel Meridione”, e il re dei paparazzi si era detto disponibile.

L’idea, però, faceva contrasto con la legge Severino. Il critico d’arte aveva dunque rilanciato ipotizzando la candidatura di Fausto Leali, ma anche in questo caso non c’è stato un seguito.

A Cuneo, inoltre, si vociferava sull’olimpionica di sci Stefania Belmondo in lista con il centrodestra, ma si trattava di una fake news.

In ultimo, alle amministrative di Como la performer Doha Zaghi, nota ai più come Lady Demonique, era comparsa nelle liste di Azione, ma la sua candidatura è stata fermata da Carlo Calenda.