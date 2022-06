Elezioni amministrative 2022 e referendum: come si vota, quali documenti servono e come fare il voto disgiunto

Domenica 12 giugno circa 9 milioni di italiani saranno chiamati a votare per le elezioni amministrative. Le urne per decidere i nuovi sindaci e i nuovi consigli comunali saranno aperte dalle 7 alle 23 in 978 comuni, di cui 142 sopra i 15 mila abitanti e 26 capoluoghi di provincia. Durante la stessa giornata si vota anche per i referendum sulla giustizia in tutta Italia.

Per esprimere la propria preferenza alle elezioni amministrative e ai referendum del 12 giugno è necessario avere con sé un documento di identità con la foto e la tessera elettorale, che non deve avere esaurito i 18spazia disposizione per i timbri.

Quali documenti d’identità servono per votare

Sono tre le tipologie di documento di identità che è possibile presentare al momento del voto.

Carta d’identità o altro documento di identificazione munito di fotografia rilasciato dalla Pubblica amministrazione.

o altro documento di identificazione munito di rilasciato dalla Pubblica amministrazione. Tessera di riconoscimento rilasciata dall’ Unione nazionale ufficiali in congedo d’Italia , purché munita di fotografia e convalidata da un Comando militare.

, purché munita di fotografia e convalidata da un Comando militare. Tessera di riconoscimento rilasciata da un ordine professionale, purché munita di fotografia.

Senza un documento di identificazione idoneo, l’elettore può essere riconosciuto anche in altri modi.

Da uno dei membri del seggio che lo conosce personalmente e può attestarne l’identità.

che lo conosce personalmente e può attestarne l’identità. Da un altro elettore del comune, noto al seggio e provvisto di documento di riconoscimento.

del comune, noto al seggio e provvisto di documento di riconoscimento. Attraverso la ricevuta della richiesta di rilascio della carta d’identità elettronica, in cui è presente la fotografia del titolare e i suoi dati anagrafici.

Come rinnovare la tessera elettorale piena

La tessera elettorale piena si rinnova presso l’ufficio elettorale del comune di residenza, che rimane aperto dalle ore 9 alle ore 18 nei due giorni antecedenti la data delle consultazioni e durante tutta la durata delle operazioni di voto.

Sarà dunque possibile chiedere una nuova tessera elettorale durante i normali orari di ufficio fino al 9 giugno, il 10 e l’11 giugno dalle 9 alle 18 e il 12 giugno dalle 7 alle 23.

Attenzione: il ministero dell’Interno consiglia di recarsi all’ufficio elettorale del proprio comune di residenza per tempo, evitando di concentrare le domande nei giorni a ridosso delle consultazioni.

Fonte foto: ANSA Una tessera elettorale.

Come si vota alle elezioni amministrative del 2022

Ci sono tre modi per esprimere il voto per le elezioni amministrative.

Si può votare solo per un candidato sindaco tracciando un segno sul suo nome. Facendo solo questo, il voto non si estende alle liste collegate, anche se la lista collegata è una sola.

tracciando un segno sul suo nome. Facendo solo questo, il voto non si estende alle liste collegate, anche se la lista collegata è una sola. Si può votare per un candidato sindaco e per una lista tracciando un segno sul nome del candidato sindaco e un segno sul simbolo della lista. Se viene tracciato un segno solo sul simbolo della lista, il voto si estende automaticamente al candidato sindaco collegato.

e per tracciando un segno sul nome del candidato sindaco e un segno sul simbolo della lista. Se viene tracciato un segno solo sul simbolo della lista, il voto si estende automaticamente al candidato sindaco collegato. Si può votare per un candidato sindaco, per una lista e per massimo due candidati consiglieri, scrivendo i loro cognomi accanto al simbolo della lista votata (di cui devono far parte). Scrivendo due nomi è necessario indicarne uno di genere maschile e l’altro di genere femminile, pena l’annullamento della seconda preferenza.

Come fare il voto disgiunto e quand’è il ballottaggio

È possibile praticare il voto disgiunto, cioè votare un candidato sindaco e una lista che non sono collegati tra loro, nei comuni che hanno più di 15 mila abitanti. Gli stessi che possono essere chiamati al ballottaggio.

Nei comuni più grandi, infatti, è previsto che il sindaco venga eletto con almeno il 51% delle preferenze. Qualora non venga raggiunta questa soglia al primo turno, si procede con il ballottaggio tra i due candidati più votati al primo turno. Il secondo turno è previsto per il 26 giugno.