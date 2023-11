Scuolabus con bimbi a bordo si ribalta a Rocca di Papa: almeno 3 in ospedale, ferito anche l'autista

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Tre bambini sono rimasti feriti in un incidente stradale che ha coinvolto lo scuolabus sul quale viaggiavano a Rocca di Papa, in provincia di Roma. Il mezzo, secondo quanto emerso, sarebbe uscito di strada ribaltandosi in via San Sebastiano poco dopo le 7.20 di giovedì 23 novembre 2023.

Scuolabus si ribalta a Rocca di Papa

L’incidente, come detto, si è verificato nella mattina di giovedì 23 novembre mentre il bus stava trasportando diversi bambini a scuola. In totale, secondo quanto emerso, sarebbero stati cinque i bimbi a bordo del mezzo quando è avvenuto il sinistro, più due adulti.

Alla 7.20, per cause ancora da accertare, il pullmino si è ribaltato provocando il ferimento di tre bambini. Tutti sono stati trasferiti al Nuovo ospedale dei Castelli di Ariccia, dove sono stati ricoverati in codice giallo. Non si esclude il trasferimento dei piccoli all’ospedale Bambino Gesù di Roma.

Ferito anche l’autista

Ferito anche l’autista del mezzo, ma sia lui che i piccoli non sarebbero in pericolo di vita.

Illesi, invece, altri tre occupanti del pullmino, due bimbi e un’assistente scolastica. I quattro feriti sono stati trasferiti in ospedale in codice giallo per accertamenti medici.

Cos’è successo a Rocca di Papa

Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco insieme con alcune ambulanze dell’Ares 118 per prestare i primi soccorsi ai bimbi e al conducente ferito.

Gli investigatori dell’Arma, arrivati sul posto, ora stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’incidente che non avrebbe coinvolto altri veicoli. Secondo quanto fin qui emerso, pare che lo scuolabus sia prima uscito di strada all’altezza di via San Sebastiano per poi ribaltarsi. Ma non è ancora chiaro il perché dell’incidente.