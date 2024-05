Latte Unes di Soresina richiamato dai supermercati dopo quelli a marchio Esselunga e Pavilat: "Gusto anomalo"

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Il Ministero della Salute ha ritirato dai supermercati un lotto di latte fresco pastorizzato Unes per rischio chimico. Il motivo del richiamo è il “gusto anomalo”. SI tratta di latte prodotto da Latteria Soresina, la stessa di Latte Pavilat e del latte a marchio Esselunga, ritirati contestualmente.

Latte Unes ritirato per gusto anomalo

Il Ministero della Salute, nella sua nota informativa diramata il 6 maggio, ha spiegato che il lotto del latte ritirato è quello a scadenza 9 maggio 2025.

Il marchio di identificazione del produttore è il numero IT03171CE.

Fonte foto: Ministero della Salute Latte Unes richiamato dal Ministero della Salute per “gusto anomalo”

Richiamati anche il latte Esselunga e il latte Pavilat

Nel frattempo, anche Esselunga aveva annunciato il ritiro dai propri supermercati di un lotto di Latte Pavlat e di quelli a marchio Esselunga, sempre per “gusto anomalo”.

Tutte le tre marche di latte sono prodotte da Soresina.

Cosa fare se si è acquistata una bottiglia di latte richiamata

L’indicazione del Ministero della Salute è semplice.

Chi ha acquistato il latte richiamato non deve consumare il prodotto (come nel caso del minestrone con pezzi di vetro), ma riportarlo al punto vendita per il rimborso.