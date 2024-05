Protesta pro Palestina all'Eurovision contro la partecipazione di Israele: anche Greta Thunberg in piazza

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Sono circa 25mila le persone che si sono riunite a Malmö, in Svezia, per protestare contro la partecipazione di Israele all’Eurovision Song Contest e reclamare il cessate il fuoco a Gaza. La manifestazione in centro vede anche la partecipazione della nota attivista Greta Thunberg, coincide con la serata della kermesse in cui è prevista l’esibizione di Eden Golan, artista 20enne israeliana con il brano “Hurricane”.

A Malmö una folla numerosa si è riunita a Stortorget, piazza a circa 7 chilometri dalla location della kermesse canora, per protestare.

I manifestanti esibiscono bandiere palestinesi e chiedono, fra le altre cose, il boicottaggio di Israele all’Eurovision Song Contest.

I tanti slogan e striscioni esprimono la richiesta di fermare quello che viene definto genocidio a Gaza e richiamano alla necessità di umanità e giustizia, chiedendo anche agli organizzatori della manifestazione di prendere posizione escludendo dalla competizione la rappresentante di Israele, Eden Golan.

Il messaggio di Netanyahu per Eden Golan, la cantante che rappresenta Israele all’Eurovision

Eden Golan si trova suo malgrado al centro delle proteste da una settimana, considerando che già durante le prove l’artista israeliana aveva dovuto fare i conti con i fischi del pubblico.

A difenderla con un videomessaggio è stato il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. “Stai gareggiando non solo all’Eurovision in modo che ci rende orgogliosi, ma stai gareggiando con successo di fronte a una brutta ondata di antisemitismo” ha affermato il premier.

“Stai resistendo a tutto questo rappresentando lo Stato di Israele con grande onore” ha aggiunto Netanyahu. “Quando ti fischiano, noi gridiamo ‘evviva’ per te”.

Anche Greta Thunberg in piazza per la Palestina

Fra i 25mila manifestanti a Malmö c’è anche Greta Thunberg. “I giovani stanno aprendo la strada e mostrando al mondo come dovremmo reagire a questa situazione” ha affermato l’attivista climatica, il capo avvolto dalla tradizionale kefiah, simbolo delle rivendicazioni palestinesi.

Nel recente passato, l’attivista 21enne è stata oggetto di pesanti critiche per le posizioni espresse in merito alla guerra tra Hamas e Israele nella Striscia di Gaza, definita senza mezzi termini “un genocidio”.

Le misure di sicurezza per la protesta all’Eurovision

Le autorità svedesi hanno intensificato le precauzioni di sicurezza e si stanno preparando per potenziali disordini, con una massiccia presenza di forze dell’ordine in piazza, come dimostrato dalle riprese dal vivo.

Sono state installate barricate metalliche e blocchi di cemento intorno alla Malmö Arena, il luogo dell’evento. La sorveglianza di polizia è attiva all’interno dell’arena, con controlli ai varchi e ispezioni delle borse, limitate alle dimensioni più ridotte.

Nella serata di giovedì 9 maggio si svolge la seconda semifinale dell’Eurovision, con performance attese, inclusa quella dell’artista che rappresenta l’Italia, Angelina Mango.