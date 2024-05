Uomo morto investito da un furgone a Roma sulla via del Mare, inutili i soccorsi: traffico bloccato

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Un uomo è morto dopo essere stato investito da un furgone a Roma, in via del Mare all’altezza del semaforo di Tor di Valle. L’incidente, avvenuto alle prime ore del mattino di mercoledì 8 maggio, non ha lasciato scampo alla vittima.

Uomo investito da un furgone

L’incidente, riferiscono i giornali locali, è avvenuto attorno alle 6 del mattino di mercoledì 8 maggio. La dinamica è ancora in fase di accertamento, ma secondo quanto emerso il furgone non sarebbe riuscito a evitare l’impatto con la vittima.

L’uomo, infatti, è stato centrato in pieno dal mezzo, un Volkswagen Transporter che viaggiava in direzione Ostia.

Sono in corso gli accertamenti da parte del X gruppo Mare della polizia locale per ricostruire esatta dinamica dell’incidente.

Morto sul colpo

Per la vittima non c’è stato nulla da fare. Nonostante i soccorsi tempestivi del 118, al loro arrivo i sanitari nn hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo.

Il 57enne alla guida del Volkswagen Transporter si è fermato subito dopo l’impatto prestando soccorso e chiamando immediatamente il 118.

La polizia locale è al lavoro per risalire all’identità della vittima, al momento ignota, in quanto l’uomo era privo di documenti.

Traffico in tilt

La strada non è stata chiusa dopo il sinistro mortale, ma il traffico ha subito una momentanea deviazione.

Deviata all’altezza di via dell’Ippodromo di Tor di Valle, la circolazione è andata in tilt. Infatti sono stati provocati incolonnamenti per diversi chilometri.