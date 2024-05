Tir prende fuoco dopo l'incidente sull'autostrada A1 tra Firenze e Incisa, traffico in tilt: 10 km di coda

Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

Un grosso incidente sull’autostrada A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra Firenze Sud e Incisa, ha provocato 10 km di coda. All’origine del traffico ci sarebbe l’incendio di un tir, avvento nella notte tra lunedì 6 e martedì 7 maggio. Fortunatamente, come confermato dalla polizia stradale, nessuna persona è rimasta coinvolta.

L’incidente sull’autostrada A1 tra Firenze Sud e Incisa: in fiamme un tir

Il sinistro che ha provocato le lunghe cose sarebbe avvenuto nella notte tra lunedì 6 e martedì 7 maggio all’altezza del km 311, come riportato da Ansa.

Il mezzo pesante avrebbe preso fuoco in seguito a un incidente, disperdendo il proprio carico.

Fonte foto: Tuttocitta.it Si registrano lunghe code sull’autostrada A1, nel tratto compreso tra Firenze Sud e Incisa

Fortunatamente, come confermato dalla polizia stradale, nessuna persona è rimasta coinvolta nell’incendio. Lo riporta La Nazione.

Sul luogo dell’evento sono in corso le operazioni di pulizia del piano stradale. Si lavora per consentire al traffico di defluire su due corsie.

10 km di coda, i percorsi alternativi per il traffico

Autostrade per l’Italia ha fatto sapere, attraverso una nota, che attualmente il traffico transita su una corsia in direzione Roma.

Agli utenti in viaggio verso la capitale viene consigliato di uscire a Firenze sud, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in autostrada ad Incisa.

Per le lunghe percorrenze, si consiglia di uscire a Firenze Impruneta, percorrere la SS326 raccordo Siena-Bettolle e rientrare in autostrada a Valdichiana.

Un altro incidente a San Giovanni in Croce vicino Cremona

Nella mattinata di ieri – lunedì 6 maggio 2024 – un uomo di 81 anni ha perso la vita a seguito di un altro incidente lungo la Strada Statale 343 Asolana, nel territorio di San Giovanni in Croce, in provincia di Cremona.

Intorno alle 8:30 di mattina l’automobile con a bordo l’anziano – che viaggiava con direzione San Giovanni sulla tratta che collega il comune con quello di Piadena – si è scontrata con un mezzo pesante.

I vigili del fuoco hanno estratto l’81enne dalle lamiere, per poi affidarlo agli operatori sanitari giunti sul posto, che non hanno però potuto far altro che constatarne il decesso.