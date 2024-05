Tragico incidente a Civezzano vicino Trento: morto un ciclista 17enne, fatale l'impatto con un furgone

Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

Tragedia sulle strade di Civezzano, nella provincia autonoma di Trento, in Trentino-Alto Adige. Un ragazzo di 17 anni, Matteo Lorenzi, ha perso la vita in un incidente sulla Sp83, in località Sille. Il giovane, in sella alla sua bicicletta, si è scontrato con un furgone. L’impatto è stato fatale.

L’incidente a Civezzano (Trento)

L’incidente è avvenuto intorno alle 15.30 di oggi, giovedì 9 maggio. Secondo le prime informazioni riportate da Ansa, il furgone – che veniva dalla zona industriale – non avrebbe rispettato la precedenza e si sarebbe immesso sulla strada Sp83.

L’autista del mezzo non si sarebbe accorto del ragazzo, che in quel momento stava percorrendo la strada in bici.

Fonte foto: Tuttocitta.it L’episodio è avvenuto a Civezzano, in località Sille, nella provincia autonoma di Trento

L’impatto sarebbe stato violentissimo, con il giovane sbalzato a qualche metro di distanza sull’asfalto.

I soccorsi

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Civezzano e di Fornace, i carabinieri della radiomobile di Trento, la polizia locale e Trentino emergenza con il supporto dell’elicottero sanitario.

Inutili i soccorsi sanitari: per il 17enne, morto sul colpo, non c’è stato nulla da fare.

La vittima

Matteo Lorenzi era figlio del titolare di una segheria locale, come riporta IlDolomiti.it.

Era anche atleta della categoria juniores della società Montecorona, associazione della Val di Cembra.

“È una notizia terribile”, ha commentato Katia Fortarel, sindaca di Civezzano, arrivata sul posto per seguire le operazioni di soccorso.

“Siamo vicini ai familiari, un cordoglio che colpisce tutti“, ha aggiunto la prima cittadina del Comune trentino.