Serena Bortone sfida la Rai dopo il provvedimento disciplinare con l'avvocato e il sindacato: la sua reazione

Serena Bortone, dopo che è stato aperto in Rai un procedimento disciplinare contro di lei per la vicenda di Antonio Scurati, ha fatto sapere in un’intervista rilasciata al quotidiano La Repubblica, che sta valutando con il suo avvocato e con il sindacato in che modo affrontare la situazione.

Rai, Serena Bortone sul procedimento disciplinare valuta azioni con il proprio avvocato

“Io adesso sto valutando con l’avvocato e con il sindacato come affrontare il provvedimento. Sono tranquilla, posso dire questo. Sono felice di essere al Salone del Libro, questo non me lo può togliere nessuno. Ho detto solo la verità”. Così’ la giornalista e conduttrice televisiva dopo che la Rai le ha spedito una “lettera di chiarimento”, avviando la procedura per un provvedimento disciplinare.