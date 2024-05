Serena Bortone fa litigare i vertici Rai, la presidente Soldi attacca ancora l'ad Sergio dopo il caso Saviano

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

È scontro tra i vertici Rai sul caso Antonio Scurati e la censura che avrebbe impedito allo scrittore di recitare un monologo sul 25 aprile a Chesarà… su Rai 3. L’ad Roberto Sergio ha annunciato un procedimento disciplinare contro la conduttrice del programma, Serena Bortone, accusata di aver violato la policy aziendale. La presidente Marinella Soldi ha però contestato la decisione di Sergio, parlando di una “situazione molto più complessa”.

Il procedimento disciplinare contro Serena Bortone

La Rai ha avviato un procedimento disciplinare nei confronti di Serena Bortone, la conduttrice del programma di Rai 3 Chesarà… che ha fatto scoppiare un polverone mediatico sul caso della censura allo scrittore Antonio Scurati.

L’amministratore delegato di viale Mazzini Roberto Sergio ha spiegato che a Bortone viene contestata la violazi0ne della policy aziendale.

Fonte foto: ANSA Serena Bortone, conduttrice del programma di Rai 3 Chesarà…

“Alla giornalista Serena Bortone – ha detto Sergio in Commissione Vigilanza – è stata inviata da parte dell’Azienda una contestazione, così come avvenuto in altri analoghi casi, per il post pubblicato sui suoi profili social alle 8.30 del sabato 20 aprile in violazione della normativa che vieta ad ogni lavoratore Rai subordinato o autonomo di rilasciare dichiarazioni pubbliche o comunque rese in contesti pubblici quali i social network su attività, notizie e fatti aziendali”.

Presidente Rai Marinella Soldi contro l’ad Roberto Sergio

Tuttavia la presidente Rai Marinella Soldi ha preso le distanze dalla mossa dell’ad Roberto Sergio, contestandone la decisione: “Non credo che il procedimento disciplinare contro Serena Bortone faccia giustizia della vicenda, né tantomeno faccia bene alla Rai“.

“Quanto riferito dall’Ad in Commissione di Vigilanza racconta in modo parziale quanto accaduto, non citando aspetti di rilievo. Ferme restando le policy aziendali, il cosiddetto caso Scurati è ancora oggetto di verifiche da parte della direzione Internal Audit aziendale, per la quale la Presidente ha le deleghe”, ha dichiarato Soldi.

“Le risultanze in bozza di tale audit sono state visionate sia da me sia dall’Ad ed evidenziano una situazione molto più complessa di quella descritta dall’Ad, che richiede un approccio più completo”.

Nuovo scontro tra i vertici Rai dopo il caso Saviano

Non è la prima volta che ci sono scontri e diversità di vedute a livello pubblico tra la presidente Rai Marinella Soldi e l’amministratore delegato dell’azienda Roberto Sergio.

Prima del caso Scurati-Bortone infatti Soldi aveva contestato la cancellazione del programma Insider di Roberto Saviano, già registrato, deciso da Sergio in seguito alle polemiche sugli insulti dello scrittore a Meloni e Salvini.

La presidente Rai aveva auspicato un “supplemento di riflessione interna” sul caso, sostenendo che i temi trattati dal programma di Saviano rispetterebbero alla perfezione i canoni del servizio pubblico.