Sciopero generale trasporti oggi 17 giugno: dai treni al trasporto locale, disagi contenuti

Oggi venerdì 17 giugno c’è stato uno sciopero generale dei trasporti indetto da alcune sigle sindacali autonome. La serrata ha riguardato tutti i mezzi pubblici del nostro Paese, dagli autobus ai treni fino ai traghetti, con diverse differenze relative alle categorie di lavoratori coinvolti. Vediamo come è andata la giornata.

Sciopero generale trasporti, treni a lunga percorrenza regolari

Per quanto riguarda il trasporto ferroviario, non ci sono stati problemi alla circolazione dei treni a lunga percorrenza, Frecce e Intercity di Trenitalia hanno viaggiato regolarmente.

Disagi e ritardi si sono registrati a macchia di leopardo a livello regionale, ma i problemi sono stati piuttosto contenuti in quanto le corse per i pendolari sono stati assicurati nelle due fasce dalle 6 alle 9 e dalle 13 alle 16,30.

Sciopero trasporto pubblico locale, la situazione a Milano

A Milano lo sciopero dei trasporti indetto dalle sigle sindacali Al Cobas (Associazione dei lavoratori Cobas) e Cub (Confederazione Unitaria di Base) ha riguardato le linee del trasporto pubblico locale di autobus, tram e metropolitana.

Come riporta Atm, non si sono registrati particolari disagi. Nella prima fascia di agitazione, dalle 8.45 alle 15, la circolazione è proseguita regolarmente per metropolitana, tram e autobus. Nessun disagio anche nella seconda fascia di sciopero, dalle 18 a fine servizio.

Non ci sono ancora dati precisi, ma l’adesione dei lavoratori allo sciopero di oggi venerdì 17 giugno sarebbe stata piuttosto contenuta.

Sciopero trasporto pubblico locale, la situazione a Roma

A Roma lo sciopero dei trasporti ha riguardato le linee Atac di autobus, treni urbani e metropolitana ma solo per una fascia mattutina di quattro ore, dalle 8.30 fino alle 12.30. Non sono stati segnalati particolari disagi per i pendolari e i lavoratori.

Le linee A e B della metropolitana hanno funzionato regolarmente, gli unici problemi registrati hanno riguardato le linee ferroviarie metropolitane: la Roma-Lido è stata chiusa per alcune ore questa mattina, mentre alcuni treni sono stati cancellati sulla linea Roma-Viterbo tra le 13 e le 22.

Sciopero trasporto pubblico locale, la situazione a Napoli

Decisamente più difficile è stata la giornata di oggi a Napoli, con lo sciopero che ha interessato per quattro ore le linee ferroviarie Eav. Venerdì mattina sono state chiuse 150 stazioni delle linee Circumvesuviana, Cumana e Circumflegrea. Disagi si sono registrati anche sulla linea Napoli-Piedimonte Matese.

Alla stazione di Napoli Porta Nolana, davanti alla sede della direzione Eav, c’è stato il sit-in dei sindacati Usb e Orsa, che protestano contro il licenziamento di un dipendente sindacalista e contro tagli, soppressioni e disservizi.