Passeggeri colpiti con spray al peperoncino e derubati sui treni, 14enne denunciato a Bologna

Un quattordicenne straniero residente nel bolognese è stato denunciato per aggressioni a danno di altri giovani. Gli episodi si sono verificati all’interno di stazioni ferroviarie e a bordo treno, con l’uso di spray al peperoncino per rendere inoffensive le vittime e derubarle. L’indagine è stata condotta dalla Polizia Ferroviaria di Bologna.

Le indagini della Polizia Ferroviaria

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’indagine è partita dopo un episodio di aggressione avvenuto lo scorso gennaio nella stazione di Bazzano, sulla tratta ferroviaria Bologna-Vignola. Un ragazzino è stato aggredito e inseguito da un gruppo di giovani, sia in stazione che a bordo di un treno regionale, e colpito più volte con lo spray al peperoncino. La vittima ha riportato problemi temporanei alla vista ed è stata ricoverata in ospedale. L’incidente ha causato la soppressione di tre convogli da parte di TrenitaliaTper.

Denuncia e ulteriori indagini

Le indagini, basate su testimonianze e immagini dei sistemi di videosorveglianza, hanno portato all’identificazione del presunto aggressore. Il giovane è stato denunciato in stato di libertà per lesioni personali, porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere e interruzione di pubblico servizio in concorso con ignoti. Le autorità stanno ancora cercando di identificare i complici del quattordicenne. Per ulteriori dettagli, visita il sito della Polizia di Stato.

Fonte foto: IPA