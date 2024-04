Schlein sente Meloni dopo condanna a Iran per evitare escalation, Ferilli sui social: “Si fingono preoccupati"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Elly Schlein ha confermato attraverso i propri social di aver sentito la presidente del Consiglio Giorgia Meloni per esprimere la sua preoccupazione in merito all’attacco iraniano a Israele. La segretaria del Pd condanna l’attacco e cerca l’intesa per costruire la pace ed evitare l’escalation. Sui social del Partito Democratico scatta la bufera sull’ipocrisia della condanna dell’attacco dell’Iran (si tratta in realtà di contrattacco), ma non quello che lo ha scaturito, ovvero l’attacco all’ambasciata iraniana a Damasco. L’attrice Sabrina Farilli interviene e su Instagram pubblica una storia critica verso l’Occidente che “si finge preoccupato”.

Schlein e Meloni: la collaborazione per la pace

Giorgia Meloni ha pubblicamente condannato l’attacco iraniano a Israele e nel primo pomeriggio di domenica anche il Partito Democratico ha utilizzato lo stesso linguaggio. In entrambi i casi non si parla “contrattacco” né c’è stata una condanna all’attacco di Israele all’ambasciata iraniana a Damasco lo scorso 1° aprile.

Le due leader si trovano quindi d’accordo e Schlein ha chiamato Meloni “per esprimere preoccupazione e offrire collaborazione nell’interesse italiano” (discorso simile a quello portato avanti da Tajani che ha cercato di spiegare le conseguenze per l’Italia). La pagina social ufficiale del Partito Democratico, con firma Elly Schlein, scrive: “Condanniamo l’attacco iraniano a Israele. L’impegno della comunità internazionale dev’essere teso a evitare l’escalation, cessare il fuoco e costruire pace in MO (Medio oriente, ndr)”.

Bufera sui social

Ai lettori del post del PD non è sfuggita l’assenza di apprensione nei confronti dell’azione che ha scatenato la risposta iraniana. C’è chi domanda nei commenti che fine ha fatto la condanna all’attacco all’ambasciata iraniana il 1° aprile, che ha causato 11 morti. Chi invece scrive con ironia: “È vero, solo Israele ha il diritto di difendersi”.

Il rappresentante iraniano all’Onu ha commentato che “la questione può considerarsi chiusa così”. Dopo l’attacco a Damasco lo scorso 1° aprile, Israele e Stati Uniti si aspettavano una risposta ed è arrivata. Mentre Biden frena Netanyahu, quest’ultimo ha già annunciato una risposta violenta.

Il commento di Sabrina Ferilli

L’attrice Sabrina Ferilli si è sempre espressa nei suoi spazi sui temi di attualità e politica. In questa occasione non ha fatto da meno e in risposta alle condanne al gesto dell’Iran, ha scritto una storia contro i “buffoni del mondo”.

Scrive, contestualizzando quanto accaduto, che “avendo Israele attaccato l’ambasciata iraniana, dubito che ci si aspettasse in cambio fiori e cioccolatini”. E prosegue contro l’Occidente, chiamando “buffoni” i governi o forse qualche esponente politico in particolare che “si fingono allarmati e preoccupati. Loro? Figuriamoci noi”.