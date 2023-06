Schianto tra auto e moto ad Abbadia Lariana: nell'urto muore 20enne, dinamica al vaglio della polizia stradale

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Un drammatico incidente mortale si è verificato nel pomeriggio di lunedì 19 giugno 2023 ad Abbadia Lariana, in provincia di Lecco. A perdere la vita, in uno scontro tra un’auto e una moto ancora al vaglio della polizia stradale, è stato un ventenne che si trovava in sella alla moto.

Morto motociclista 20enne

L’incidente, secondo quanto rilevato, è avvenuto attorno alle 15 di lunedì 19 giugno 2023 in via Nazionale, ad Abbadia Lariana. Qui, stando a quanto riferito dai giornali locali un’auto Tiguan e uno scooter Malaguti si sono scontrati all’altezza di un incrocio.

Ad avere la peggio è stato proprio il motociclista 20enne che, centrato dalla vettura per cause ancora da accertare, ha perso la vita. Troppo gravi, infatti, sono risultate le ferite riportate nell’incidente e a nulla sono valsi i soccorsi tempestivi del 118 partito da Mandello per prestare le cure del caso. Nell’impatto sembra che il giovane abbia perso il casco, urtando violentemente la testa contro l’asfalto.

Fonte foto: Tuttocittà.it

Dinamica al vaglio

Ora dovrà essere ricostruita l’esatta dinamica dell’incidente per cercare di capire chi ha responsabilità nel sinistro. Secondo una primissima ricostruzione, che chiaramente dovrà essere ufficializzata dagli uomini della Polstrada, pare che lo scooter con in sella il giovane sia stato urtato dall’auto in svolta.

L’impatto, violento tra i due mezzi, ha portato il mezzo a due ruote a proseguire la propria corsa strisciando sull’asfalto e fermandosi poi, dopo aver toccato il marciapiede a margine della carreggiata, a svariati metri di distanza dal punto d’impatto.

Sul posto sono intervenuti gli uomini della polizia stradale ai quali spetterà il compito di prendere i rilievi del caso per fare chiarezza sull’incidente costato la vita al 20enne in sella alla moto.

Traffico in tilt

La viabilità nella zona, ovviamente, ha subito pesanti ripercussioni a causa del sinistro mortale avvenuto nel pomeriggio. La strada, infatti, è stata chiusa al transito delle vetture per permettere il corretto lavoro degli uomini della polstrada e, soprattutto, di far lavorare in tranquillità i soccorritori che erano giunti sul posto nel tentativo di salvare la vita al 20enne.

La strada provinciale è stata quindi chiusa per circa un’ora e il traffico è disciplinato a senso unico alternato.